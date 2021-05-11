Відомий американський кіноактор Том Круз повернув усі свої нагороди "Золотий глобус" Голлівудській асоціації іноземної преси (HFPA) на знак протесту проти відсутності расового розмаїття в журі організації.

Про це повідомляє американський телеканал CNN, посилаючись на наближені до актора джерела. Крім того, про це повідомляють міжнародне агентство Reuters, видання Variety та інші ЗМІ.

Том Круз за свою карʼєру отримував статуетки “Золотого глобусу” тричі: за найкращу чоловічу роль у фільмах “Джеррі Маґвайр” у 1997 році та “Народжений 4 липня” у 1990-му, а також за найкращу чоловічу роль другого плану у кінострічці “Магнолія” у 2000 році.

Круз відмовився від нагород на фоні скандалу, який розгорівся навколо кінопремії “Золотий глобус” та HFPA – організації, яка її вручає.

HFPA – некомерційна організація журналістів і фотографів, які висвітлюють події в сфері американської індустрії розваг для іноземних інформаційних видань. Вона була заснована в Лос-Анджелесі в 1943 році.

Починаючи з 1944 року, Голлівудська асоціація іноземної преси присуджує кінопремію “Золотий глобус”.

Що відомо про скандал?

Причиною скандалу навколо HFPA стала системна проблема, пов’язана із відсутністю інклюзивності та різноманітності.

Зокрема, серед 87 членів асоціації немає жодної темношкірої людини.

Скандал розгорівся в лютому цього року, після публікації виданням The Los Angeles Times свого розслідування.

У одному з матеріалів йшлося про те, що асоціація не запропонувала вступити до її лав жодному темношкірому.

В іншому матеріалі йшлося про фінансові схеми HFPA: зазначалося, що розміри гонорарів її членів, швидше за все, суперечать законодавству США.

Згідно із розслідуванням, влітку 2020 року норвезька журналістка Кьєрсті Флаа подала в суд на HFPA після того, як вони не прийняли її в організацію. Флаа заявила, що в Голлівудській асоціації іноземної преси процвітає “культ корупції”. Вона стверджувала, що звільнена від податків організація діяла “як свого роду картель”, забороняючи вступ кваліфікованим кандидатам і монополізувавши доступ до найважливіших ЗМІ.

За словами Флаа, організація приймала “тисячі доларів винагороди” від студій та зірок, які згодом отримували нагороду “Золотий глобус”. Суд позов журналістки відхилив.

Однак журналісти The Los Angeles Times провели розслідування, яке базувалося на інтерв’ю з більш ніж 50 людьми (публіцистами студій, керівниками індустрії розваг, нинішніми і колишніми учасниками HFPA), на судових справах та внутрішніх фінансових документах.

Розслідування показало, що Голлівудська асоціація іноземної преси виділяє суттєві суми та виплати своїм учасникам (що може суперечити правилам Податкової служби США). Минулого, 2020-го фінансового року за свою роботу члени HFPA отримали загалом два мільйони доларів.

Крім того, журналісти звернули увагу на те, що у списку номінантів на “Золотий глобус” опинився серіал “Емілі в Парижі”, попри безлічі негативних відгуків у пресі.

Виявилося, що у 2019 році 30 учасників HFPA побували на знімальному майданчику серіалу, де їм надали житло в п’ятизірковому готелі та запросили на прийом.

Як зазначає Reuters, члени HFPA також звинувачуються у сексистських та расистських висловлюваннях.

6 травня цього року HFPA проголосувала за реорганізацію, спрямовану на урізноманітнення. Рішення підтримали 75 її членів. Відповідно, до кінця 2021 року до складу асоціації пообіцяли ввести не менше 20 нових членів, зробивши акцент на темношкірих представниках.

Водночас впродовж 1,5 років обіцяють збільшити їхню загальну кількість до 50%.

Реакція світу шоубізу

Том Круз не єдиний, хто відреагував на скандал.

Так, днями ще одна відома американська акторка Скарлетт Йоганссон виступила із заявою та закликала бойкотувати заходи, що фінансуються HFPA. Вона заявила, що вже давно не співпрацює з організацією через провокаційні запитання, які їй ставлять на пресконференціях і на церемонії.

“У минулі роки я часто стикалася з сексистськими запитаннями і зауваженнями, які межують з сексуальними домаганнями, від членів HFPA. Через це протягом багатьох років я відмовлялася брати участь у пресконференціях на підтримку своїх нових фільмів”, – заявила Йоганссон.

За її словами, HFPA – організація, яку легітимізували такі люди, як скандальний голлівудський продюсер Гарві Вайнштейн.

“Їм важливо було відзначати ті чи інші фільми, щоб домогтися визнання кіноакадемії. Галузь пішла у них на поводі й змирилася з таким станом речей. Асоціації необхідна фундаментальна реформа. Я вважаю, що поки нам потрібно перестати працювати з HFPA і зосередитися на важливості та єдності наших профспілок та галузі в цілому”, – сказала актриса.

Крім того, компанії Netflix та Amazon оголосили бойкот Голлівудській асоціації іноземної преси (HFPA) у зв’язку з системними проблемами, пов’язаними з інклюзивністю.

Netflix виступила за те, щоб HFPA прийняла певний набір правил сезону нагороджень і чіткий етичний кодекс. Схожа позиція і в Amazon.

Конгломерат WarnerMedia, до якого входять кабельний канал HBO і кіностудія Warner Bros, заявив у листі до HFPA, що стурбований “расово нечутливими, сексистськими і гомофобними запитаннями” на прес-конференціях і заходах під час процесу номінації на “Золотий глобус” і нагородження.

Американська телекомпанія NBC, яка вела трансляцію церемонії вручення премії “Золотий глобус”, відмовилася це робити у 2022 році. Телеканал заявив, що готовий провести трансляцію у 2023 році, якщо до складу журі внесуть зміни.

“Ми продовжуємо вважати, що HFPA прагне до змістовної реформи. Однак зміни такого масштабу вимагають часу і роботи, і ми впевнені, що HFPA потрібен час, щоб зробити це правильно. Відтак, NBC не транслюватиме “Золотий глобус” у 2022 році”, – йдеться в заяві каналу.