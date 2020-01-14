Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заступився за міністрів, які опинилися в епіцентрі скандалу через нескромні новорічні премії та надбавки.

Відповідний пост глава Уряду опублікував в своєму Telegram-каналі.

Як повідомлялося раніше, ряд міністрів, а також Прем’єр-міністр Олексій Гончарук, призначили собі величезні премії в грудні 2019 року.

Прем’єр-міністр заступився за колег та заявив, що зробивши міністрам “білі високі зарплати” уряд “долає корупційну практику у владі”.

“Держслужбовці всіх рівнів мають отримувати гідну зарплату, щоб у них не було спокуси зловживати своїм службовим становищем, окрім цього вони мають завжди пам’ятати про невідворотність покарання за посадові зловживання — тільки так влада буде працювати ефективно”, — написав Гончарук.

Також глава Уряду додав, що деякі міністри отримали такі великі суми тому, що раніше виплати були затримані.

“У деяких випадках міністри в грудні отримали з затримкою виплати за декілька місяців. Представники Кабінету Міністрів нададуть деталізацію з поясненнями”, — запевнив Гончарук.

Крім цього, Прем’єр-міністр наголосив, що міністри гідні високих зарплат, оскільки вони несуть велику відповідальність.

“Міністри — державні топ-менеджери, їхня робота має відповідно винагороджуватися та, безумовно, на них покладена велика відповідальність за результати їх роботи”, — додав він.