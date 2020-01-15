Початок політичного 2020 року позначився низкою скандалів, пов'язаних з новою командою Володимира Зеленського у владі. Цього разу чиновники ряду відомств в 3,5- 5 разів збільшили собі зарплати або виписали сотні тисяч премій. #Букви з'ясовували, хто з топ-чиновників заробив в грудні найбільше.

Топ-лідером із зарплати у 2020 році став гендиректор “Укрпошти” Ігор Смілянський, якого щомісячний оклад становитиме майже 2 млн гривень.

У документі зазначається, що щомісячний оклад Смілянського в 2018 році становив всього 572 тисячі гривень, а вже в 2019 році виріс в майже 1,5 рази та склав 1 млн 427 тисяч гривень.

У 2020 році в фінансовий план компанії закладено заробітну плату для керівника більша іще на 440 тисяч — 1 млн 887 тисяч. У цю суму входить посадовий оклад (716,5 тисяч гривень), щомісячна премія (694 тисячі гривень) та інші виплати, передбачені законодавством (456,5 тисяч гривень). За сьогоднішнім курсом це близько $78,8 тисячі.

Таким чином, за весь 2020 рік Смілянський може заробити 22,6 млн гривень або $0,94 млн .

Варто зазначити, що глава американської пошти USPS отримує в рік всього $286 тис., а зарплата президента США Дональда Трампа становить $400 тис. на рік.

Лідером за найвищою зарплатою в грудні став міністр закордонних справ Вадим Пристайко, який в грудні отримав 233 892 гривні.

При цьому зарплата Пристайка становила 122 044 гривні, на відрядження – 31 213 гривень, премія за жовтень 2019 року – 18 909 гривень, премія за листопад 2019 року – 42 667 гривень, премія за грудень – 12 190 гривень, відпускні – ще 8 227 гривень.

Крім того, в грудні Пристайко отримав матеріальну допомогу на оздоровлення в розмірі 55 924 гривні та допомогу на вирішення соціально-побутових проблем у розмірі 55 924 гривні.

У інших чиновників суми менше, але теж значні. Так, прем’єр-міністр Олексій Гончарук заробив 76 тис. гривень. Зарплата міністра юстиції Дениса Малюськи становила 226 тис. гривень, його заступників – від 90 тис. до 153 тис. гривень.

Міністр оборони Андрій Загороднюк отримав 97,2 тис. гривень, його заступники – від 120,6 тис. гривень, а держсекретар – 214,5 тис. гривень.

Зарплата міністра соцполітики Юлії Соколовської становила – 217 тис. гривень, її заступників -від 65,4 тис. до 168 тис. гривень, держсекретаря – 60,3 тис. гривень.

Міністр з питань ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Оксана Коляда заробила 159 тис. гривень, її заступники – від 55 тис. до 205 тис. гривень, держсекретар – 151 тис. гривень. Зарплата міністра Кабінету Міністрів Дмитра Дубілета становила 17,5 тис. гривень.

Чиновники Міністерства культури України також задекларували величезні зарплати за грудень. Так, міністр культури Володимир Бородянський отримав за грудень заробітну плату в розмірі 112 904 гривні.

Перший заступник міністра Анатолій Максимчук отримав зарплату розміром в 248 021 гривню.

Заступник міністра культури Ірина Подоляк отримала в грудні зарплату в 240 478 гривень.

Заступник глави Мінкульту Володимир Шумілін отримав за грудень 154 233 гривні.

Заступник міністра культури Світлана Фоменко задекларувала в грудні зарплату розміром в 139 303 гривні.

Заступник міністра культури Світлана Фоменко задекларувала в грудні зарплату розміром в 139 303 гривні.

У списку високооплачуваних топ-чиновників і екснардепи-єврооптимісти Мустафа Найєм і Сергій Лещенко. Лише за місяць роботи в дежконцерні “Укроборонпром”, згідно з декларацією, Найєм отримав понад 300 тисяч гривень зарплати. Сьогодні Найєм поскаржився, що його зарплата за грудень вдвоє нижча за ту, что він отримав у листопаді.

“Задекларував свій дохід за грудень. Він майже вдвічі нижчий за той, що я отримав в листопаді. Тому що не було ніколи “зарплати в 300 тисяч”. Була одноразова виплата декількох премій і надбавок за попередній “волонтерський” період роботи в концерні. Моя справжня зарплата ось така. І може бути переглянута в обидва боки залежно від результатів моєї роботи і успіхів всієї компанії”, – йдеться в повідомленні.

Його колега Лещенко після призначення членом наглядової ради “Укрзалізниці” отримуватиме по 588 тисяч гривень на місяць.

У грудні минулого року Кабмін своєю постановою підвищив посадовий оклад співробітників Офісу генпрокурора.Таким чином, оклад генпрокурора Руслана Рябошапки збільшився з 37 до 93,6 тис. грн.

Крім того, оклад першого заступника генпрокурора встановлено на рівні 89 326 грн, заступника – 86 446 грн, начальника департаменту – 40 341 грн. Для прокурора Офісу генпрокурора встановлено оклад 28 815 грн.

Оклад начальників обласних прокуратур встановлено на рівні 38 038 грн, окружних прокуратур – 32 273 грн.

Зарплата народних депутатів теж зросте. Нагадаємо, що загальний кошторис Верховної Ради на 2020 рік, яку 14 листопада ухвалили нардепи, становитиме майже 2 млрд гривень.

Якщо розглядати детально, то 642 млн грн – зарплатний фонд депутатів з урахуванням податків, а це майже 1,5 мільйона гривень на людину. Однак в цю суму також можуть входити премії, надбавки, оплата праці помічників тощо. Адже в кошторисі, розміщеному на сайті Верховної Ради, окремого положення про оплату праці помічників не надано.

Керівництво “Нафтогазу” отримає 700 млн гривень премії.

Топменеджмент “Нафтогазу” отримає премію в розмірі 1% виплачених “Газпромом” $2,9 млрд за рішенням Стокгольмського арбітражу.

Зростання зарплат чиновників – це правильний крок, але він повинен слідувати лише за зростанням зарплат для простих громадян. Крім корупційного чинника, розмірковуючи про те, чи потрібно підвищувати чиновникам зарплати, варто задатися простим питанням: чи була їхня робота ефективною?