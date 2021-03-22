Народний депутат Ярослав Юрчишин від партії "Голос", який брав участь в акції протесту під Офісом президента України на підтримку ув’язненого активіста Сергія Стерненка, повідомив про те, що політрада хоче виключити його із партії.

Про це він написав у коментарях під постом голови парламентської фракції “Голоса” Ярослава Железняка.

“Вандалізм це завжди погано. І виправдання тут немає. Логіки робити такі дії теж”, – написав Железняк.

“А можна оголосити актуальний склад фракції “Голоса”? Бо щось погляди ваші полярні якісь”, – написали підписники нардепа.

Юрчишин відповів, що скоро фракцію партії “Голос” “почистять”.

“Мені повідомили про виключення з партії. Люди, яких запросили, коли я разом з іншими її створював. Їх теж виключають. Все по статуту”, – написав в іншому коментарі Юрчишин.

Він зазначив, що офіційною причиною виключення є за голосування в Раді, а не за участь в акції протесту під ОП.

“Маю доказ – протокол Політради. Але не за акцію під ОП. За голосування в Раді”, – наголосив нардеп.

“Оце так новиночка зранку. Наче обухом по голові. Останнім часом “Голос” часто неприємно дивував, але це вже за межами. Але тобі і за позицію, і за сміливість її озвучувати – дяка. Якщо раптом таки станеться виключення, то втратиш не ти. Вони втратять”, “Виключати людей з партії і робити це з посиланням на якусь формальну причину, не маючи сміливості в’*бати га*на по повній, наприклад, заявою про депутатів-“вандалів” – це, звісно, топова за свої гроші опозиція владі, Голос. Кіра реально мітить на прем’єра, а Ярослав, наприклад, на голову Державної податкової служби?”, – пишуть українці у соцмережі.