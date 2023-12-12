Через це призупинили роботу Сейму, і тепер президент Польщі Анджей Дуда може не встигнути привести до присяги новий уряд на чолі з новообраним прем’єром Дональдом Туском. Якщо цього не станеться, Туск може не встигнути на критичний для Польщі та України саміт ЄС 14-15 грудня.

Інцидент стався у другій половині дня під час дебатів після виcтупу нового прем’єр-міністра Дональда Туска.

Ближче до вечора в будівлі з’явилися представники єврейської громади, які на запрошення голови Сейму святкували Хануку, пише Gazeta Wyborcha. Людей частували пончиками, млинцями, серед них було багато дітей.

Гжегож Браун з партії “Конфедерація” кинувся на ханукальну менору з порошковим вогнегасником і демонстративно загасив свічки.

“Я прошу перервати засідання і викликати депутата Брауна для усунення від засідання. На польській землі, де стався Голокост, немає місця антисемітським проявам. Під дахом польського парламенту!” – сказав депутат Вітольд Зембачинський. Він назвав Брауна “екстремістом”.

Невдовзі після інциденту Гжегож Браун з’явився на трибуні Сейму, заявивши, що запалювання менори є “сатанинським актом”.