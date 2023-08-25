Тим часом у Твіттері новий скандал, який триває вже місяць. Все почалось, що Влада Сорда користувачка Твіттеру звинуватила у тому, що він мав з нею сексуальні стосунки не розлучившись із дружиною.

На Влада обрушився шквал подібних історій, де жертви почали його звинувачувати ще й у нанесенню психологічних травм.

Іншим кроком почалась інформація, що Влад збирав гроші на потреби військових та не надавав про це звітів.

Через всі ці скандали автори його спільного з дружиною видавництва «Дім Химер» почали розривати контракти.

На сьогодні звинувачення набули більш яскравих деталей. Читати тред: https://x.com/euromaydan/status/1694613557109809502?s=46