Нещодавно ЗМІ повідомили про затримання директора з персоналу НАЕК Енергоатом Олега Бояринцева, як зазначалось, за співпрацю з росіянами. #Букви розібрались в цій історії детальніше.

Про це повідомляють #Букви.

Про затримання Олега Бояринцева стало відомо ще 23 березня, з допису членкині Колегії Державної інспекції ядерного регулювання (ДІЯР) України Ольги Кошарної.

У дописі йшлось про те, що Олег Бояринцев тривалий час був помічником Андрія Деркача, народного депутата та колишнього очільника НАЕК Енергоатом, якого було внесено у санкційний список США через втручання у вибори.

Також згадувалось, що до завдань Олега Бояринцева входили кадрові призначення, зокрема й на посади керівників АЕС та їх заступників щодо фізичного захисту (всі АЕС охороняються підрозділами Нацгвардії, які було посилено та забезпечено додатковим озброєнням напередодні повномасштабного сторгнення РФ).

Зокрема, акцентовано увагу на тому, що Олег Бояринцев був причетний до призначення на посаду керівника Запорізької АЕС Ігоря Мурашова (перебуває в статусі в.о. генерального директора станції), заступник якого, як зазначає авторка, фактично вступив у співпрацю з росіянами.

Інформацію про затримання Бояринцева прокоментував і журналіст проєкту “Наші гроші” Юрій Ніколов, зазначивши, що впродовж кількох років інформація про корупціонерів блокувалась на рівні [очільника ОП Андрія] Єрмака або [голови СБУ Івана] Баканова.

Нагадаємо, що ЗАЕС було захоплено російськими військами 4 березня, після того, як вони здійснили кілька пострілів по одному з реакторних корпусів. Державна інспекція ядерного регулювання повідомила про захоплення станції 6 березня. 12 березня в НАЕК Енергоатом повідомили, що станція “належить” Росатому.

24 березня, на сторінці НАЕК Енергоатом у Facebook з’явився допис, у якому Ольгу Кошарну звинуватили у поширенні фейків та, “не багато й не мало”, “роботі на окупантів”. Подібні висновки ґрунтувались на тому, що пані Кошарна розпочала свою кар’єру за часів СРСР і працювала на так званих “закритих” підприємствах. Втім, окрім заяв та кліше (на зразок “розхитує дружній колектив), жодних аргументів компанія не надала.

Слід зазначити, що компанія обмежила можливість коментувати цей та наступні дописи на своїй сторінці, хоча така можливість була доступна раніше і можна побачити коментарі під попередніми публікаціями.

А уже 26 березня на сторінці НАЕК Енергоатом у Facebook з’явився допис про те, що, начебто затриманий 3 дні тому Олег Бояринцев провів нараду з питань постачання гуманітарної допомоги мешканцям Енергодару та перерахування внесків на потреби Збройних Сил України.

#Букви звернулись до Ольги Кошарної з проханням прокоментувати ситуацію навколо цієї історії. Вона повідомила, що за наявною у неї інформацією, Олега Бояринцева допитували в Службі безпеки України, після чого відпустили, а НАЕК Енергоатом переказав 120 мільйонів гривень на потреби Збройних Сил України. Щодо допису зі звинуваченнями, Ольга Кошарна повідомила про намір звернутись до суду.

Ми також надіслали запит до СБУ та Офісу генерального прокурора стосовно затримання Олега Бояринцева, однак на момент публікації відповіді не отримали. У разі її надходження ми оновимо матеріал.