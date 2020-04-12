В Ізраїлі розгорівся скандал навколо перших осіб держави через порушення ними загальнонаціонального карантину під час святкування Песаха.

Про це повідомляє видання The New York Times.

Критиці піддалися прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху і президент країни Реувен Рівлін за те, що вони приймали на Песах членів своїх сімей всупереч тотальному карантину.

Так, Нетаньяху 6 квітня оголосив про введення в країні жорстких карантинних заходів напередодні свята Песах через пандемію коронавірусу, повідомляє видання The Times of Israel. Серед іншого, громадянам було наказано не виходити з дому. Також було вирішено обмежити виїзд з населених пунктів.

Такі тотальні обмеження вводились з 16:00 вівторка, 7 квітня, мінімум до п’ятниці, 10 квітня. Саме на цей період в поточному році випав початок святкування Песаха.

У середу ввечері, 8 квітня, в день початку Песаха, громадяни повинні були залишатися вдома (з 18:00 вечора до 7:00 ранку четверга вводилася комендантська година). Зазначалося, що кожна сім’я повинна відзначати настання свята у вузькому колі: тільки ті, хто живе під одним дахом. У зв’язку з цим багато ізраїльтян були змушені відзначати першу ніч Песаха на самоті.

Варто зазначити, що такі жорсткі заходи, очевидно, порушив сам Нетаньяху. Так, настання Песаха він відсвяткував зі своїм молодшим сином, 25-річним Авнером. Раніше з’явилася інформація, що син прем’єра знімає окрему квартиру разом зі своєю дівчиною, тобто не проживає з батьками “під одним дахом”, інформує The Times Of Israel.

Відтак, прем’єр Нетаньяху порушив свою ж вимогу відзначати Песах тільки в колі рідних, які проживають на одній житловій площі. І хоча джерела в оточенні політика поспішили запевнити, що Авнер дуже часто знаходиться в резиденції батька і проживає з подругою в квартирі, розташованій поруч, це не запобігло потокові критики.

בנימין ואבנר נתניהו.

והיא שעמדה לאבותינו ולנו…

חלק 1>>>> pic.twitter.com/BKFMAhNOgB — shlomit cohen🇮🇱🇺🇸 (@c_shlomit) April 8, 2020

Також повідомлялося, що відео святкування сім’ї Нетаньяху було знято ще до настання Песаха, коли прем’єр повинен був знаходитися на самоізоляції після контактування з хворим на COVID-19 співробітником уряду.

Карантин Нетаньяху завершився тільки ввечері в середу, 8 квітня, якраз на Песах.

Що стосується 80-річного президента Ізраїлю Реувена Рівліна, він визнав, що святкував Песах зі своєю дочкою, зятем та онуками в порушення встановлених урядових розпоряджень, повідомляє The Times Of Israel. Дочка політика також проживає окремо від батька.