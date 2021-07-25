Колишня прессекретарка президента Юлія Мендель повідомила, що закріпила сонячні окуляри в декольте свого костюма під час брифінгу в Парижі, оскільки протягом кількох місяців у неї були проблеми з рукою і вона не могла нею користуватися.

Про це Мендель розповіла в інтерв’ю журналістці Раміні Есхакзай.

Нагадаємо, у квітні подружжя Зеленських разом із речницею президента відвідали Францію з офіційним візитом. Фотозвіт з поїздки викликав жваве обговорення в Мережі, першій леді і пані Мендель дісталося і за обране вбрання, і за недотримання етикету.

Мендель пояснила, що на момент пресконференції у неї нібито були серйозні проблеми з рукою і тримати їх вона не могла фізично.

“У мене були проблеми з рукою, деякий час я взагалі нею не користувалася. Я не виходила з цим в інформаційний простір, щоб не хайпували і не робили з цього жовтизну. Я дійсно ходила з підв’язаною рукою, я дуже погано спала, я була на знеболюючих дуже тривалий час. Коли ми поїхали в Париж, моя рука функціонувала, але вона не могла робити багато рухів. У мене була сумка, окуляри і телефон. Сумку перед прес-підходом мені вдалося віддати одній людині з уряду, у мене залишилися телефон і окуляри,” – розповіла Мендель.

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