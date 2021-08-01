Про це йдеться в заяві МОК у Twitter.
Тимановська мала виступити на Олімпіаді на дистанціях 100 і 200 м. Однак через відсутність необхідної кількості допінг-проб від участі в естафеті 4х400 м відсторонили двох білоруських легкоатлеток. Тоді керівництво нацзбірної вирішило залучити до естафети Тимановську. Дівчина розкритикувала це рішення у соцмережах.
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Про ситуацію, що склалася з білоруською спортсменкою, повідомив телеграм-канал “Фонд спортивної солідарності”.
У відповідь Національний олімпійський комітет Білорусі заявив, що відправляє дівчину додому через її “емоційно-психологічний стан” за висновком лікарів.
Білоруська збірна вирішила силою повернути Тимановську в Мінськ. Її силою відвезли в аеропорт та планували посадити на літак.
За даними Reuters, Тімановська звернулася з проханням про захист до поліції Токіо, яка прибула в аеропорт, щоб її не змусили сісти на літак.
Дівчина також попросила МОК про допомогу.
В інтерв’ю виданню “Трибуна.by” Тимановська висловила побоювання, що в Білорусі її можуть посадити до в’язниці.
Вона також заявила, що не повернеться в Білорусь і проситиме притулку в Європі.
Представники МОК та Олімпіади напряму поговорили з Тимановською. Спортсменка заявила, що зараз почувається у безпеці. Тимановська працює з владою аеропорту Токіо, її також супроводжує представник ОІ-2020.
“МОК та організатори Олімпіади-2020 продовжують переговори з Тимановською та владою, щоб визначити наступні кроки найближчими днями”, – заявили в комітеті.
Наразі відомо, що Тимановська перебуває в аеропорту Токіо, а польські дипломати вже погодилися надати їй консульську та правову допомогу.
- 2 серпня, на ХХХІІ літніх Олімпійських іграх на старт вийдуть 22 представника України.