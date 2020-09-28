Виключений з фракції "Слуги народу" нардеп Олександр Юрченко, якого підозрюють в причетності до корупційної схеми, пов'язав справу проти нього зі "сміттєвою мафією".

Відповідне відеозвернення опубліковано на сторінці нардепа в Facebook.

Нардеп вкотре наголосив, що не вчиняв жодних злочинів, зокрема, тих, що йому інкримінують.

За його словами, його непричетність до корупційного злочину “підтверджують багатогодинні обшуки”, які проводили співробітники Національного антикорупційного бюро у приміщеннях, що пов’язані з його приватним життям та депутатською діяльністю.

Юрченко заявив, що обшуки проходили з порушеннями, однак якими саме — не повідомив.

“Обшуки проходили з численною кількістю порушень. Вони здійснювалися працівниками НАБУ і під час них не було знайдено нічого, що можна було б використати у кримінальних справах”, — сказав він.

Крім того, нардеп заявив, що у діях представників НАБУ вбачаються ознаки злочину. На його думку, справа проти нього є вигідною для так званої сміттєвої мафії.

“Кому це потрібно? Сміттєва мафія та упаковщики, які отримують мільйоні доларів від того, що в Україні не працює законодавча база, яка б регулювала поводження з відходами. Декілька скликань не дають українському парламенту ухвалити профільні закони. І от сьогодні, коли ми з доопрацьованим законопроєктом вийшли на друге читання, сміттєва мафія почала робити все для того, щоб не допустити, щоб в України функціонувала та законодавча база, яка працює у всьому цивілізованому світі”, — зазначив Юрченко.

Попри звинувачення на адресу працівників НАБУ, Юрченко заявив, що не перешкоджатиме досудовому розслідуванню.

Справа Юрченка

Як відомо, 13 вересня нардеп Гео Лерос зробив чергову гучну заяву – він повідомив, що проти його вже колишнього колеги по фракції Олександра Юрченка проводяться слідчі дії НАБУ за лобіювання інтересів по законопроєкту про відходи. Лерос стверджував, що НАБУ нібито затримало на хабарі помічника депутата Юрченка, який взяв перші 13 тисяч з 200 тисяч доларів, які передбачались за законопроєкт, пов’язаний з побутовими відходами. Ні Офіс генпрокурора, ні НАБУ спочатку жодним чином не відреагували на слова депутата.

Згодом голова фракції “Слуги народу” Давид Арахамія повідомив, що Юрченко має намір вийти з фракції до тих пір, поки не доведе свою невинуватість у справі щодо отримання хабаря його “довіреною особою”.

15 вересня Національне антикорупційне бюро України опублікувало відеоматеріали, де довірена особа нардепа Юрченка домовляється з детективом НАБУ про хабар в 200 000 доларів за внесення правок по зеленому тарифу в законопроєкт про управління відходами.

На відео також присутній і Юрченко, який говорить про “плюшки”, які він хоче отримати за роботу.

17 вересня прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомив нардепу Юрченку про підозру в отриманні неправомірної вигоди з використанням законних повноважень і обов’язків.

Дії народного обранця кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 і ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 КК України (одержання неправомірної вигоди у великому розмірі, а також підбурювання до надання неправомірної вигоди посадовій особі, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб).

15 вересня генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що поки немає достатніх підстав для оголошення підозри нардепу Олександру Юрченку у справі про отримання хабара. Згодом Венедіктова все ж підписала повідомлення про підозру Юрченку та клопотання про обрання запобіжного заходу – утримання під вартою.

15 вересня суд обрав запобіжний захід Івану Фіщенку, якого НАБУ підозрює у хабарництві і змові з народним депутатом Юрченком. Його заарештували з можливістю внесення застави.

17 вересня народного депутата Олександра Юрченка офіційно виключили з фракції “Слуги народу”.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що нардеп Олександр Юрченко сидітиме у в’язниці.