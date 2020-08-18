Національна суспільна телерадіокомпанія України (НГТУ) відмовила в участі 12-річному жителю Волинської області Максиму Ткачуку у відборі на конкурс дитяче "Євробачення-2020", який запланований в листопаді у Варшаві. Причина відмови - участь хлопчика в конкурсі, в організації якого брала участь Росія.

Про це у Facebook повідомив голова правління НСТУ Зураб Аласанія.

“Максим Ткачук, волинський школяр 12 років, сирота, взяв участь в конкурсі” Stars of the Albion “, в Лондоні з піснею “Смуглянка”. Переміг. Це було в лютому-березні 20-го року. Його бабуся подала документи на конкурс дитяче “Євробачення”, де вказала участь в лондонському конкурсі”, – повідомив Аласанія.

За правилами дитячого “Євробачення”, учасник не повинен проводити будь-які концерти або виступи в РФ, а також брати участь в будь-яких державних або приватних заходах, організованих державними органами, установами, господарюючими суб’єктами і т.д. країни-агресора”.

“Конкурс” Stars of the Albion”, 28.02.2020 – 01.03.2020 було організовано конторою” Російський будинок/Представництво Росспівробітництва в Лондоні”. Ця організація є органом виконавчої влади РФ. Правила порушені. Участь в “Євробаченні” скасовано”, – зазначив Аласанія.