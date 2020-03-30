Частина громадян України, які прибули в країну з Балі і Катару 29 березня, відмовилися від примусової обсервації в готелях Києва та поїхали додому, отримавши штраф.

Про це повідомила в Facebook очевидиця Рада Радмілевич.

Як повідомлялося раніше, вчора в Україну прибув спецрейс з Катару, яким були евакуйовані громадяни з острова Балі. Пасажири цього рейсу повідомляли, що їх погрозами змусили погодитися на примусову 14-денну обсервацію. Було запропоновано два варіанти — безкоштовне розміщення в готелі “Козацький”, що на Майдані Незалежності в Києві, і платне (від 169 до 338 євро з людини) в інших готелях столиці.

Вранці 20 березня евакуйованих громадян заселили в готелі, близько сотні людей потрапили на безкоштовну обсервацію в готель “Козацький”. ЗМІ публікували кадри, що демонструють, що готель був оточений співробітниками Національної поліції і бійцями Національної гвардії.

За словами очевидців, частина українців не погодилися проходити примусову обсервацію. Їм були виписані штрафи, після чого вони змогли виїхати додому.

“Всіх розвезли по готелях, поселили по двоє-троє, хтось підписав адмінштраф та поїхав додому, хтось втік, хтось мерзне на вулиці, стоячи з натовпом, комусь погано від втоми, комусь погано в принципі”, — зазначила Рада Радмілевич.

Upd 19:42 С министром Инфраструктуры договорено о том, что в среду нам делают ПЦР тесты и если результат негативный у… Gepostet von Rada Radmilevich am Sonntag, 29. März 2020

Інформацію про те, що на постояльців були складені адмінпротоколи повідомляли також в Міністерстві оборони. Про громадян, що втекли або залишили готель після підписання штрафу, відомство не інформувало.

“3 автобуси в супроводі автомобілів поліції доставили прибули до місця проведення обсервації. Деякі з поселених не погодилися з необхідністю дотримання певних запобіжних заходів. На них складено адміністративні протоколи”, — йдеться в повідомленні Міноборони.

Причиною для відмови від безкоштовної обсервації могли стати незадовільні умови проживання в готелі. Як зазначила Рада Радмілевич, в приміщення “Козацького” вкрай низька температура.

“У “Козацькому” температура в номерах близько 15 градусів, тут захворіти простіше, ніж щось “привезти”, — поскаржилася вона.

Очевидець Ростислав Русаков повідомив, що в готель приїжджав міністр інфраструктури Владислав Криклій. Він запевнив евакуйованих громадян, що в середу всім будуть проведені ПЛР-тести на коронавірус, і в разі, якщо ніхто з прибулих не хворий, всіх відпустить на самоізоляцію вдома.

“У нас тут невелика перемога! Щойно приїжджав міністр та повідомив, що вони готові піти на нашу компромісну пропозицію протримати нас в готелі 4 дні, на третій зробити найточніший аналіз ПЦР-методом і якщо ні у кого нічого не покаже —відпустити всіх на домашню самоізоляцію ще на 10 днів”, — зазначив Русаков.