Суд не подовжив запобіжний захід народній депутатці від фракції "Європейської Солідарності" Софії Федині, яку підозрюють у погрозі вбивством президенту Володимиру Зеленському.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

“Суд не продовжив запобіжний захід, оскільки терміни минули”, – йдеться в повідомленні.

Федина зазначила, що Державне бюро розслідувань надало документ, згідно з яким досудове слідство у справі, де фігурує вона і волонтерка Маруся Звіробій, завершено. Доказів для обвинувального акта й передачі справи до суду достатньо.

Крім того, прокурор анонсував клопотання про новий запобіжний захід.

“Судовий розгляд по суті за законом має бути у Львові. Закрити справу за відсутністю складу злочину вони не захотіли… тому чекайте цирк. А я чекаю особистих свідчень потерпілого у прямому ефірі!” – резюмувала депутатка.