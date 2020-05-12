Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.
“Суд не продовжив запобіжний захід, оскільки терміни минули”, – йдеться в повідомленні.
Федина зазначила, що Державне бюро розслідувань надало документ, згідно з яким досудове слідство у справі, де фігурує вона і волонтерка Маруся Звіробій, завершено. Доказів для обвинувального акта й передачі справи до суду достатньо.
Крім того, прокурор анонсував клопотання про новий запобіжний захід.
“Судовий розгляд по суті за законом має бути у Львові. Закрити справу за відсутністю складу злочину вони не захотіли… тому чекайте цирк. А я чекаю особистих свідчень потерпілого у прямому ефірі!” – резюмувала депутатка.
- Нагадаємо, Софії Федині закидають погрозу вбивством президенту Володимиру Зеленському “у зв’язку з його державною діяльністю, за попередньою змовою групою осіб” (ч.2 ст.28 ч.1 ст.346 Кримінального кодексу).
- 26 жовтня минулого року було оприлюднено відео різкої розмови президента Володимира Зеленського з добровольцями в Золотому, що в Луганській області. В той же день в Facebook блогера-волонтера Марусі Звіробій було опубліковано відео, на якому вона і Федина розкритикували Зеленського за таку поведінку з ветеранами та бійцями. “Товариш президент думає, що він безсмертний… Там випадково може вибухнути граната, там обстріли бувають випадково. Було би найкрасивіше, щоб це все сталося під час московських обстрілів, коли дехто знову в білій сорочці припреться на передову”, – сказала Федина.