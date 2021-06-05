Українському тижню моди (Ukrainian Fashion Week) відмовили в державному фінансуванні. Захід, який заплановано на 2 - 5 вересня, все ж пройде, але, в основному, в онлайн-форматі.

Про це повідомив генеральний директор UFW Володимир Нечипорук.

За його словами, відповідне рішенні прийняла Наглядова рада Українського культурного фонду.

“Ukrainian Fashion Week – не є знаковою подією в культурному житті України, не масштабна подія, яка не впливає на цільову аудиторію, не має перспективи розвитку, відсутня сталість розвитку як проєкту, організатор не спроможній залучити кошти для співфінансування. Під сумнівом інституційна спроможність організатора і його доброчесність. Такий вирок винесла Наглядова Рада Український культурний фонд після внесення дирекцією нашого проєкту на її розгляд”, – зазначив Нечипорук.

Він також наголосив, що таким рішенням члени Наглядової Ради перекреслили 24-річну роботу, тобто 48 сезонів UFW, 21 Національний конкурс молодих дизайнерів, десятки проєктів по всьому світу, участь українських дизайнерів в провідних світових Тижнях моди, сотні публікацій у виданнях різних континентів.

“Спробуйте загуглити “Ukrainian Fashion Week” – приблизно 16 мільйонів результатів дає google… З такою ж гордістю про свої проєкти можуть розповідати й інші автори багаторічних проєктів, яким Наглядова Рада надіслала такі ж вироки. Як в найгірші часи. Заочно, без права апеляції і т.д. Всупереч експертних оцінок або подання Дирекцією УКФ. І таких проєктів на совісті НР кілька десятків. В короткий термін вдалось зруйнувати вщент напрацьоване всім культурним сектором при створенні і розвитку УКФ. Чекали вдосконалення. Отримали руїну”, – додав гендиректор UFW.

У коментарях до допису він також зазначив, що черговий сезон, запланований на 2-5 вересня, буде проведено, проте у гібридному форматі: “трошки офлайну і багато онлайну”.

У зв’язку з цим культурні діячі написали відкритого листа президенту Володимиру Зеленському, міністру культури та інформаційної політики Олександру Ткаченку та прем’єрміністру Денису Шмигалю, в якому звинуватили Наглядову раду Українського культурного фонду в ручному управлінні та просять допомогти вирішити ситуацію.

Зазначається, що рада кардинально змінила результати незалежної експертизи та вирішила не фінансувати значну частину проєктів, які пройшли попередній відбір та посіли високі місця в рейтингу. Але в УКФ вирішили віддати гроші проєктам з меншою кількістю балів і нижчими місцями в рейтингу.

Документ підписали майже 50 організацій-учасників конкурсного відбору проєктів УКФ, серед яких – Національний центр Олександра Довженка, Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра, ГО Культурна платформа, Мистецький арсенал, ГО Сучасне Українське Кіно та інші.

Новина про відмову у фінансуванні стала резонансною, про це почали писати західні ЗМІ.

Зокрема, про Український тиждень моди написало провідне модне видання The Business of Fashion.

Зазначимо, що Ukrainian Fashion Week був заснований у 1997 році і став першим тижнем prêt-à-porter на теренах Східної Європи. Це унікальний в Україні захід, який повністю відповідає світовим стандартам показів prêt-a-porter, проходить двічі на рік, збирає понад 50 учасників, акредитовує більш ніж 200 українських та зарубіжних ЗМІ та який щоразу відвідує понад 15000 гостей.