Вночі на 15 січня в Новому Орлеані відбувся фінал конкурсу "Міс Усесвіт-2022". Представниця США Р’Бонні Габріель стала цьогорічною переможницею, тоді як Україну представила Вікторія Апанасенко у різноманітних дизайнерських образах. Також конкурс запам'ятався скандальною участю росіянки Анни Ліннікової.

Про це повідомляє видання JetSetter.

Загалом за перемогу змагались 85 конкурсанток.

28-річна американсько-філіппінська модель та дизайнерка одягу Р’Бонні Габріель, відповідаючи на запитання щодо бажаного нововведення у конкурсі, зазначила, що хотіла б побачити розширення вікового критерію, оскільки 28 років — це найстарший вік для участі в конкурсі.

Як жінка, я вважаю, що вік не визначає нас”, — наголосила Габріель.

Водночас цього разу дозволили брати участь одруженим кандидаткам і тим, у кого вже є діти.

Україну представляла Вікторія Апанасенко, яка на шоу національних костюмів 11 січня презентувала свою країну в образі “Воїна Світла” з великими механічними крилами. Монолітний комбінезон символізує броню та, наче друга шкіра, огортає дівчину. Біла сукня складається зі стилізації вишиванки з пишними рукавами та спідниці, на яку загалом пішло понад 10 метрів тканини, і створеної на сучасний лад крайки, тобто паску.

Завершує композицію головний убір із традиційними для України колосками від NAGOLOVY. Символічні крила, обпалені в битві, обрамлені в синьо-золоті обладунки в кольорах українського прапора, розкриті для вирішального бою та прикрашені різноманітними дзеркальними орнаментами від дизайнерки Лесі Патоки.

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Вечірня вбрання для конкурсу підготував Іван Фролов (FROLOV). Образ із синьо-жовтим прапором довершило вишите вручну серце із кристалів.

Чорний колір сукні є символом болю та втрат, які зараз переживає наша країна під час повномасштабної війни з Росією.

Зауважимо, що для конкурсу купальників учасницям надали змогу зобразити власну історію на білому полотні. Напис на накидці українки — відомий девіз “Be brave like Ukraine”.

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До розробки представлених образів Вікторії долучилося багато брендів, зокрема: Bevza, the COAT by Katya Silchenko, Alina Balykina, Yuliya Magdych, Foberini, J’amemme, O.TAJE, Olya Mak, Katerina Rutman, Marsego, Hey Sis!, Betta La Betta, L’Ange Blanc, Nadya Dzyak, Bagllet, Lovandbag, Cover, Mantica.

Не обійшлося цьогоріч також без скандалу. Так, участь росіянки Анни Ліннікової викликала обурення глядачів. Найбільше негативних відгуків отримали образ імператриці представниці РФ та вечірня сукня червоного кольору.

Сама ж росіянка заявила, що думала, цей конкурс “поза політикою”. Традиційно меми про образ Анни на конкурсі вже заполонили мережу.