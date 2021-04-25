Блогерка з Дніпра Анна Алхім потрапила у базу "Миротворця" через свої скандальні висловлювання. Раніше називала президента Росії Володимира Путіна красунчиком та найвпливовішим у світі.

Про це повідомляється на сайті “Миротворця”.

На сайті вказано, що інста-блогерка потрапила в список через “заперечення російської агресії, антиукраїнську пропаганду, учасник в актах гуманітарної агресії Росії проти України”.

Як доказ надано відео, де Анна Алхім висловилася про Путіна, назвавши його нібито найвпливовішим у світі.

Сама Алхім вже прокоментувала свою появу у “Миротворці”. Блогерка зауважила, що краще б це був список Forbes.

“Миротворець – це від слова мир чи творець”, – написала Алхім.