Кримінальне провадження щодо "плівок Єрмака" перекваліфікували в шахрайство та передали з антикорупційної прокуратури в Національну поліцію.

Про це повідомили в Facebook юридична компанія “Міллер” та народний депутат від “Слуги народу” Гео Лерос.

“Сьогодні нам стало відомо що 17 квітня 2020 року, Спеціалізована антикорупційна прокуратура прийняла рішення про передачу справи за підслідністю до ГСУ Національної поліції, після зміни кримінально-правової кваліфікації на ст. 190 КК України (Шахрайство)”, — повідомили юристи.

У компанії пояснили, що раніше провадження було кваліфіковано як зловживання впливом (ч. 2 ст. 369-2 КК України), а це корупційний злочин. Тепер це провадженя не вважається таким, що пов’язане з корупцією.

“Суть зловживання впливом в тому, що особі дають гроші за те, що вона вплине на прийняття рішень кимось іншим. А суть шахрайства в тому, що особа, зловживаючи довірою, виманює гроші, просто для власного збагачення. Шахрайство, на відміну від зловживання впливом, не відноситься до корупційних злочинів, тому справа більше не знаходиться в підслідності НАБУ”, — відзначили юристи.

Народний депутат Гео Лерос, в зв’язку зі зверненням якого правоохоронці відкрили вказане провадження, коментуючи подію, заявив, що “справу успішно злили”.

Також він повідомив, що тепер Денис Єрмак, брат голови Офісу Президента Андрія Єрмака, який фігурував на записах, вважається потерпілою стороною.

“Я нас всіх вітаю, справа по плівкам Єрмака успішно злили! Тепер замість НАБУ розслідування буде проводити Національна Поліція України, а Денис Єрмак відразу опинився потерпілим, а не організатором схеми розпродажі посад. Єрмак потерпілий, Карл! З річницею! Тепер в такій країні ми живемо, ласкаво просимо в задзеркалля!”, — написав він.

Як повідомлялося раніше, в березні нардеп від “Слуги народу” Гео Лерос оприлюднив серію відео, як нібито брат глави ОПУ Андрія Єрмака — Денис Єрмак — “торгує” держпосадами та обговорює кандидатів. Лерос звинуватив Єрмака в корупції і направив з цього приводу звернення до НАБУ.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура зареєструвала кримінальне провадження в зв’язку з можливими корупційними діями брата голови ОП.

А Державне бюро розслідувань у зв’язку з публікацією відео відкрило кримінальне провадження за 4 статтями проти Лероса. 3 квітня його викликали на допит.