Про це повідомила пресслужба суду.
“В ОАСК оскаржують рішення комісії щодо визначення переможців у конкурсі для призначення на посади першого заступника та заступників Директора ДБР. Відповідний позов надійшов до Окружного адміністративного суду міста Києва“, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що позивач просить суд визнати протиправним та скасувати рішення конкурсної комісії Державного бюро розслідувань від 10 січня 2020 року про визначення переможців у конкурсі для призначення на посади першого заступника та заступників Директора ДБР.
Крім цього, позивач просить суд зобов’язати комісію допустити його до участі у зазначеному конкурсі.
“Наразі, суд відкрив провадження за даним адміністративним позовом. Розгляд справи здійснюватиметься в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін та проведення судового засідання за наявними у справі матеріалами“, – резюмували в пресслужбі.
- 28 січня на брифінгу заступник директора Державного бюро розслідувань (ДБР) Олександр Бабіков заперечив, що був адвокатом експрезидента-втікача Віктора Януковича.
- Колишній керівник Генпрокуратури Юрій Луценко зазначив, що Олександр Бабіков збрехав, що не захищав інтереси експрезидента-втікача Віктора Януковича.