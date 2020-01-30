Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження за позовом про визнання протиправним рішення про призначення Олександра Бабікова та Олександра Соколова на посади першого заступника та заступника голови Державного бюро розслідувань (ДБР).

Про це повідомила пресслужба суду.

“В ОАСК оскаржують рішення комісії щодо визначення переможців у конкурсі для призначення на посади першого заступника та заступників Директора ДБР. Відповідний позов надійшов до Окружного адміністративного суду міста Києва“, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що позивач просить суд визнати протиправним та скасувати рішення конкурсної комісії Державного бюро розслідувань від 10 січня 2020 року про визначення переможців у конкурсі для призначення на посади першого заступника та заступників Директора ДБР.

Крім цього, позивач просить суд зобов’язати комісію допустити його до участі у зазначеному конкурсі.

“Наразі, суд відкрив провадження за даним адміністративним позовом. Розгляд справи здійснюватиметься в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін та проведення судового засідання за наявними у справі матеріалами“, – резюмували в пресслужбі.