Скандальні зізнання у «справах Порошенка»: що відомо про слідчого ДБР Корецького

Керівник слідчої групи Державного бюро розслідувань Олег Корецький повідомив, що на нього чинився тиск з метою відкриття кримінальних проваджень проти п'ятого президента Петра Порошенка.

#Букви зібрали ключові відомості про слідчого ДБР, який зробив скандальні заяви щодо “справи Порошенка”.

Варто відзначити, що Корецький в 2019 році починав із заяв юриста Андрія Портнова розслідувати провадження щодо Порошенка. Зокрема, ним зареєстровані і здійснюється слідство у 13 справах щодо Порошенка.

Біографія

Народився 20 серпня 1980 в с. Турійськ. Трудовий прокурорський досвід Олег Корецький починав з посади старшого слідчого Володимир-Волинської міжрайонної прокуратури Волинської області (2002 рік).

У 2012 наказом Віктора Пшонки призначено на посаду Любомльського міжрайонного прокурора. Незважаючи на це, після Революції гідності в 2014 став заступником прокурора області Анатолія Коцури, а потім і першим заступником прокурора області Вадима Максимова. Згодом певний період Корецький навіть виконував обов’язки прокурора Волинської області.

Після призначення генпрокурором Юрія Луценка Корецький отримав посаду в Києві, а саме – його призначили начальником відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях стосовно працівників прокуратури Генеральної інспекції внутрішніх розслідувань і безпеки.

Дружина Корецького Вікторія Віталіївна Корецька – голова Ківерцівського районного суду Волинської області. Свою роботу в цьому суді вона почала в 2009 році, куди її призначили відповідним указом президента терміном на 5 років. Уже в 2015 році Вікторію Корецьку вибрали суддею цього ж суду безстроково, в подальшому – головою цього суду.

Волинські ЗМІ пишуть, что батьки прокурора – Ніна Антонівна Корецька и Павло Анатолійович Корецький – також відносяться до державної служби та політики. Ніна Корецька – керуюча справами виконавчого апарату Турійської районної ради.

Скандали

У серпні 2019 року слідчі Державного бюро розслідувань разом зі своїм керівником Романом Трубою намагалися “склепати” справу стосовно телеканалу “Прямий”. 14 серпня в кабінеті Труби відбулася розмова, під час якої люди з голосами, схожими на голос слідчого Олега Корецького та іншого слідчого, обговорюють, як “склепати” справу стосовно телеканалу “Прямий”. Обидва слідчих намагалися пояснити Трубі, що справа “липова”, і зв’язку між п’ятим президентом Петром Порошенком і власником телеканалу – немає. При цьому, вони говорили, що в Європі таке розслідування назвуть “політичним переслідуванням”. Корецький: “Прямий”. Давай Труба: Який номер? Слідчий: 734 Труба: Реєстрація? Корецький: 24.05 Труба: Тоже Портнов? Корецький: Да. Труба: Фабула? Слідчий: Звернення прокурора. На його думку під час купівлі-продажу акцій телеканалу “Прямий” відбувалися дії, які мають ознаку передбачену статтею 212… Щодо ухилення від сплати податків взагалі важко щось сказати… Він мав вказати, що сам Макеєнеко не сплачує податки… Корецький: По Порошенку ми нічого тут не бачимо, крім Фінмона. Фінмон нібито нам каже на наш запит, але неофіційно… Труба: Коли відбулася купівля? Слідчий: Вона у 18 році. У березні, якщо не помиляюся. Тут момент такий, що сам зв’язок між Петром і Макеєнком його дуже складно встановити. Корецький: Через міжнародку треба. Труба: Ви готували міжнародну? Слідчий: Ми готували міжнародку… Труба: А скільки міжнародних спроб подали? Слідчий: Три і два клопотання про міжнародні доступи. Труба: Воно все уже в прокурорів? Корецький: Да. Труба: І ще ми не знаємо за результат? Корецький: Ми говоримо з ними. Вони кажуть, що дуже сумнівне, тому що є ознаки політичного переслідування – скажуть в Європі про це. Такий брєд говорять. Я кажу: дурниці говорять прокурори. Ви підписуйте. Ми скеруєм туда і побачимо, що нам Європа пришле. Бо на точку зору прокурорів – нам Європа дасть відповідь, що це політичне переслідування. Бо тут тіпа нема легалізації. Ну, як нема? Тут 212, ми ж повиписували. Через 30 хвилин в кабінет зайшов ще один слідчий. При ньому Корецький сказав, що завдання в справі по телеканалу дає якийсь “Андрій”. При цьому, він не назвав його прізвища. Це могло бути сказано про Андрія Портнова, адвоката і чиновника часів екс-президента Петра Порошенка, Андрія Богдана, екс-главу Офісу президента або Андрія Смирнова, одного із заступників Богдана. Корецький: Об’єми просто величезні. І саме коли я йому кажу, Андрєй, просимо вас: хоча б дайте нам, щоб обшуки, тих людей, адреси… Якесь двоєвластіє.