Скандальний російський реп-виконавець Моргенштерн (Алішер Валєєв) проведе кілька концертів в рамках туру Україною. Раніше в Одесі він назвав день жалоби за загиблими під час пожежі в місцевому коледжі "йо**ною показухою".

Про це повідомляють #Букви.

Передісторія

Попередній візит репера до України закінчився скандалом. Його концерт відбувся в Одесі 8 грудня 2019 року: в цей день в Україні було оголошено загальнонаціональну жалобу за загиблими в результаті пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

Незважаючи на це, концерт не скасували. А сам Моргенштерн назвав день жалоби за загиблими “йо**ною показухою”.

“Я вважаю, що день жалоби – це просто показуха, просто йо**на показуха. Давайте влаштуємо замість дня жалоби – бл*дь, крику – сх*я пожежних перевірок немає в місті?” – оголосив він тоді зі сцени.

Через скандал з’явилися заклики заборонити реперу в’їзд в Україну. На сайті президента України навіть з’явилася петиція про заборону Моргенштерну давати концерти на території нашої країни, проте вона не набрала необхідну кількість підписів.

УВАГА на відео ненормативна лексика!



Щоправда, Моргенштерн не веде гастрольну діяльність в анексованому Криму, оскільки вважає за краще виступати в Україні.

При цьому репер активно демонструє свою прихильність до режиму президента країни-агресора Володимира Путіна, а також закликав підписуватися на акаунти глави Чечні Рамзана Кадирова в рамках конкурсу в соцмережах.

“Путін – красень. Я вірив в справедливість, в те, що повинна бути рівність, все чесно повинно бути, згідно із законом. А потім зрозумів, що зі світом абсолютно марно боротися. Немає ніякого сенсу. Щоб жити є всього один спосіб – просто приймати все. Якщо щось відбувається, якщо щось якось працює – воно так і працює, я з цим сперечатися не буду”, – заявив він в інтерв’ю Юрію Дудю.

Український тур

Через півтора року після скандальних заяв репер повертається в Україну із великими сольними концертами у трьох містах.

За даними квиткового агентства Kontramarka, концерти Моргенштерна заплановані в Україні на червень: 3 червня – в Києві, 4 червня в Харкові, 6 червня – в Запоріжжі.

Ціна квитків – від 550 гривень (у Запоріжжі) до 4490 гривень (у Києві). Цікаво, що ще у грудні ціни на квитки були значно нижчими – від 350 до 1190 гривень.

Організатори з гордістю заявляють, що “це буде дійсно вибухова подія для всіх прихильників нового репу, який не знає упереджень і кордонів”.

Що кажуть в СБУ?

Після скандального виступу репера в Одесі Служба безпеки України заявила, що не знайшла порушень у його діях.

Однак пройшов понад рік, тому #Букви звернулися за коментарем в СБУ щодо надання оцінки діям Моргенштерна в Одесі та його планам щодо проведення концертів в Україні.

Спікер СБУ Артем Дехтяренко порадив нам ознайомитися з позицією СБУ, яку відомство надало засобам масової інформації понад рік тому. Тоді служба запевнила, що здійснила перевірку Алішера Валєєва навесні минулого року.

“Організаторам повідомлено, що на момент перевірки підстави для недопущення цього громадянина РФ до участі у гастрольній діяльності у Службі безпеки України відсутні”, – повідомили в СБУ на запит Радіо Свобода.

Щодо запланованих концертів в Україні у червні 2021 року, Дехтяренко порадив дочекатися офіційної позиції СБУ. Від детальних коментарів спікер відомства відмовився.

“Як і зазначалося раніше, ми не виключаємо, що можлива повторна перевірка на предмет підстав про недопущення в Україну. Але дочекаймось офіційної позиції”, – заявив Дехтяренко.

На уточнювальне питання про те, чи проводить на цей час СБУ перевірку репера, чи вона лише можлива у перспективі, Дехтяренко відповів:

“Службою постійно вивчаються та аналізуються усі обставини та факти. За результатами прийнятих рішень будемо повідомляти окремо”.

Як реагують соцмережі?

Українці обурені тим, що реперу й досі дозволено безперешкодно проводити концерти в Україні. Тому у соціальних мережах небайдужі користувачі вимагають, щоб СБУ заборонила в’їзд Валєєву, а організатори скасували заплановані концерти.

Детальніше про реакцію українців – у підбірці публікацій.

я не знаю толком що таке моргенштерн,але воно мені не подобається.

їхали сьогодні житомирською трасою,бачили бігборд.

наскільки розумію з залісся фрік.

як же вкурвлює що вони в нас вже майже вільно почуваються. — nadumala) (@dumajusobi) April 6, 2021

ДОВІДКА. Моргенштерн (справжнє ім’я – Алішер Валєєв) – російський реп-виконавець і музикант. Йому 22 роки. Спочатку став відомий як YouTube-блогер (завдяки пародійним відеороликам у рамках власного проекту “#ІзіРеп”). У лютому 2018 року репер випустив дебютний міні-альбом Hate Me. Моргенштерн має епатажний вигляд: наприклад, татуювання “666” на обличчі.