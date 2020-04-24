Депутати звернулися до "Меморіального центру "Бабин Яр" з приводу скандального режисера з РФ Іллі Хржановського. Вони вважають, що він не має працювати в київському Центрі.

Про це повідомив в Facebook народний депутат від “Слуги народу” Олександр Ткаченко.

Як повідомлялося раніше, в Мережі розгорівся гучний скандал через залучення до зйомок фільму “Дау. Дегенерація” російського режисера Іллі Хржановського немовлят з українських дитячих будинків.

Київський “Меморіальний центр Голокосту “Бабин Яр”, в якому росіянин Хржановський працює на посаді художнього керівника, відреагував на скандал. У Центрі утрималися від критики дій режисера та заявили, що “остаточні рішення слід приймати після об’єктивних висновків правоохоронних органів”.

Нардеп Олександр Ткаченко, який очолює парламентський комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики, повідомив, що на сьогоднішньому засіданні члени комітету ухвалили рішення звернутися до правоохоронців з метою розслідування дій режисера під час зйомок фільму.

“Окрім того, обговорили оприлюднені кадри насилля над дітьми у фільмі режисера Іллі Хржановського “ДАУ. Дегенерація”. Це історія “на межі”, а кадри приголомшують. Тому наш комітет прийняв рішення звернутись до правоохоронних органів. Ми хочемо перевірити факти залучення малолітніх дітей до натуральних зйомок кадрів насилля. Також зрозуміти, якої шкоди цей факт міг завдати дітям. Показ будь-яких кадрів, де присутня “нелюдська”жорстокість, навіть якщо це художній твір, можуть призводити до “популяризації” подібних дій”, — повідомив Ткаченко.

Також нардепи звернулися до керівництва Меморіального центру, оскільки, на їхню думку, Хржановський не має бути причетний до його роботи.

“Ми вважаємо, що режисер не може бути дотичним до діяльності Меморіального центру Голокосту “Бабин Яр”. Подібні факти професійної діяльності ідуть у розріз з ідеологію центру, яка полягає у захисті загальнолюдських цінностей та неприпустимості будь-якого насильства, що символізує Бабин Яр. Відповідну заяву ми направили генеральним директорам Національного історико-меморіального заповідника “Бабин Яр” та Благодійного фонду “Меморіал Голокосту “Бабин Яр”, — додав Ткаченко.

Варто також зазначити, що будучи художнім керівником “Меморіального центру Голокосту “Бабин Яр” у Києві режисер мешкає у Лондоні. Відповідна інформація розміщена на його сторінці в соцмережах.

Окрім цього, Хржановський відкрито відвідує Російську Федерацію. Напередодні, незважаючи на карантин, він з’явився в інтерв’ю для російської телеведучої, політикині та кандидатки в президенти РФ Ксенії Собчак. Ролик розміщено на Youtube-каналі політикині.