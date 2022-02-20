Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.
Про скасування рейсу повідомив один із представників скандинавської авіакомпанії у неділю, 20 лютого. За його словами, рейс довелось скасувати у зв’язку з “кризовою ситуацією в Україні”.
Більш того, співробітник авіакомпанії наголосив, що до 27 лютого інші рейси “SAS” уникатимуть польотів у повітряному просторі України.
Про те, чи відбудеться наступний політ рейсу “Осло – Київ”, який запланований на 1 березня, в авіакомпанії “SAS” обіцяють повідомити згодом.
- Нагадаємо, флагманський авіаперевізник Німеччини, найбільший авіаконцерн Європи Lufthansa припиняє всі рейси до столиці України з 21 по 28 лютого. Припинять також і сполучення з Одесою.
- Раніше генеральний директор компанії “Ryanair” Майкл О’Лірі розповів, чи припинить його авіакомпанія здійснення польотів до України.
- Також на тлі напруженої зовнішньополітичної ситуації авіакомпанія “Міжнародні Авіалінії України” (МАУ) повідомила, що польоти їхніх літаків над Україною не будуть застраховані. Водночас “SkyUp Airlines” продовжить здійснювати польоти над Україною без змін.
- Відомо, що Кабінет міністрів України (КМУ) створив додатковий державний механізм страхування безпеки польотів в Україні. Для цього із резервного фонду Державного бюджету буде виділено 16,6 млрд гривень.