Авіакомпанія SAS (SAS.ST) здійснює до України щотижневий рейс "Осло - Київ". Проте майбутній політ, який повинен був відбутись у вівторок, 22 лютого, авіакомпанія скасувала.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Про скасування рейсу повідомив один із представників скандинавської авіакомпанії у неділю, 20 лютого. За його словами, рейс довелось скасувати у зв’язку з “кризовою ситуацією в Україні”.

Більш того, співробітник авіакомпанії наголосив, що до 27 лютого інші рейси “SAS” уникатимуть польотів у повітряному просторі України.

Про те, чи відбудеться наступний політ рейсу “Осло – Київ”, який запланований на 1 березня, в авіакомпанії “SAS” обіцяють повідомити згодом.