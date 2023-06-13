Скандинавські підприємці оголосили бойкот американський транснаціональній компанії з виробництва кондитерських виробів та напоїв Mondelez International через її відмову припинити роботу на російському ринку. Ця фірма виробляє Oreo, Toblerone, Milka та багато інших продуктів.

Джерело: Reuters.

Для захисту свого місцевого бізнесу керівництво Mondelez попросила про зустріч з урядом Норвегії, аби довести, що не продає продукцію російського виробництва в цій країні. Зокрема авіакомпанії SAS і Norwegian Air, залізнична група SJ, мережа готелів Strawberry, роздрібна мережа Elkjop, транспортна група Fjord Line і Норвезька футбольна асоціація відмовляються працювати з американською компанією.

Компанії заявили, що їхні дії ґрунтуються на рішенні Національного агентства України з питань запобігання корупції. Раніше воно внесло Mondelez International до списку міжнародних спонсорів війни. У НАЗК пояснили, що компанія не тільки працює на російському ринку, а й ефективно просуває свою продукцію в торгових мережах та виводить на ринок новинки.

Друга найбільша продуктова мережа у Норвегії Coop Norge планує звернутися за порадою до норвезького уряду, перш ніж ухвалювати будь-які рішення.

У Mondelez заявили, що рішення припиняти співпрацювати з ними мають ґрунтуватися на офіційних санкціях, запроваджених західними та іншими країнами. Компанія вважає, що веде “обмежену” діяльність у Росії, а також припинила інвестиції та рекламу у цій країні.

Довідка. Mondelez – транснаціональний виробник снеків та шоколаду під брендами Oreo, Toblerone та десятками інших. Компанія займає значну частку ринку у Норвегії та Швеції через своїх місцевих виробників шоколаду Freia та Marabou. Деякі західні компанії продали свої російські активи після російського вторгнення до України, але Mondelez вирішила залишитися, попри протести її співробітників в інших країнах.