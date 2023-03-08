Пари часто скаржаться, що один із партнерів проєктує свої проблеми на іншого. Клінічна психологиня Орна Ґуральнік розповідає про проблеми у стосунках та пропонує поради тим, хто часто підсвідомо проєктує свою власну поведінку на інших, у результаті чого встановлюються так звані шаблони взаємин.

Про це йдеться у матеріалі The Washington Post.

Раніше партнер здавався ідеальним, проте, з часом до нього виникає все більше зауважень. Така калейдоскопічна зміна у тому, як люди бачать своїх партнерів, властива не тільки тим, хто звертається за терапією. Багато людей відчувають, що їхній партнер “вводить в оману”. Образ, який вони отримують, не відповідають їх сприйняттю самих себе або їхнім намірам.

Проєкція “це спосіб уникнути визнання власних слабкостей і вад”, — говорить Зигмунд Фрейд у “Нових вступних лекціях з психоаналізу”.

Проєктуючи, ми відмовляємося від неприйнятних думок, почуттів чи імпульсів у собі й натомість сприймаємо їх як належність іншій людині чи групі. Подумайте про класичне “чому ти такий злий?” — питання, адресоване іншій людині — коли не можеш визнати власний гнів.

Проєкція спотворює реальність так, що може призвести до серйозних непорозумінь і конфліктів у стосунках.

Терапевтка із серіалу Showtime “Терапія для пар” пропонує поради парам, які, можливо, проєктують версію власних проблем на свого партнера.

Буває так, що з часом подружжя перетворюються на ідеальні об’єкти проєкцій одне для одного.

Проєктивна ідентифікація фіксує, як люди заплутуються в проєкціях один одного. Вони дистанціюються від своїх небажаних частин, а партнери несвідомо інтерналізують і сприймають спроєктовані якості як свої власні.

Як приклад, підкоряючись постійним повідомленням про те, що чоловік бездіяльний, і тому, що його дружина взяла на себе більшість функціональних аспектів сімейного життя, чоловік підсвідомо стає більш некомпетентним, розповідає психологиня.

Робота терапевта з парами полягає в тому, щоб повернути деякі з цих проєкцій, дотримуючись певних психоаналітичних принципів.

Зверніть увагу на ролі. Зверніть увагу на ролі, які ви зіграли. Це допомагає спочатку позначити ролі, які кожен із вас виконує, розуміючи свої шаблони — наприклад, “позов і відповідач”.

Ставте собі запитання. Що може несвідомо впливати на роль, яку ви граєте? Ось де починається глибша робота. Поставте собі виклик на експеримент: якщо ви припустите, що те, що вас найбільше турбує у вашому партнері, є певною мірою проєкцією якоїсь вашої частини, яку вам важко визнати, що б це могло бути?

Зробіть кроки, щоб змінити шаблон. Терапевт вважає парадоксальні втручання, корисні для розкриття проєктивної ідентифікації.

Наш найближчий партнер може стати ширмою, на яку можна спроєктувати різні заперечені, необроблені переживання — чи то аспекти себе, чи власної історії.

Потім партнер залучається до несвідомої участі у цій драмі, часто приносячи свою власну додаткову історію. Цей механізм проєктивної ідентифікації створює сильний, але несвідомий договір між ними для продовження виконання одного й того ж ритуалу.

Познайомившись з частинами, що проектуються, сприйнявши їх як частини себе і зруйнувавши чари ритуалів, пари можуть стати кращими партнерами і побудувати насиченіші та чесні відносини.