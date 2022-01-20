Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендує скасувати або послабити обмеження на міжнародні поїздки, оскільки вони не приносять користь.

Відповідну заяву опубліковано на сайті Всесвітньої організації охорони здоров’я.

У пресслужбі Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) заявили, що заборона на міжнародні перевезення неефективна проти штаму коронавірусу Omicron і закликали скасувати або послабити обмеження на міжнародні поїздки.

В заяві йдеться про те, що необхідно скасувати або послабити заборони на міжнародні перевезення, оскільки вони не приносять користь і продовжують сприяти економічному і соціальному стресу, з яким стикаються держави-учасниці.