Відповідну заяву опубліковано на сайті Всесвітньої організації охорони здоров’я.
У пресслужбі Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) заявили, що заборона на міжнародні перевезення неефективна проти штаму коронавірусу Omicron і закликали скасувати або послабити обмеження на міжнародні поїздки.
В заяві йдеться про те, що необхідно скасувати або послабити заборони на міжнародні перевезення, оскільки вони не приносять користь і продовжують сприяти економічному і соціальному стресу, з яким стикаються держави-учасниці.
Комітет одноголосно погодився з тим, що вимоги до пасажирів надавати результати тестів на COVID-19 або сертифікати про вакцинацію і носити маски не повинні створювати фінансовий тягар для подорожуючих.
Комітет рекомендує використовувати підхід, що ґрунтується на оцінці ризику, до масових заходів, оцінюючи, пом’якшуючи ризики та повідомляти про них.
Всесвітня організація охорони здоров’я визнала, що пандемія COVID-19 все ще є надзвичайною подією, яка продовжує негативно впливати на здоров’я населення у всьому світі.
- Нагадаємо, що Україні за минулу добу зафіксовано 18 479 нових випадків захворювання на COVID-19.
- Також, очільник Міністерства охорони здоров’я заявив, що до України прийшов черговий спалах вірусу COVID-19.