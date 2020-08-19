Про це повідомляють організатори BookForum.
“На жаль, не всі гравці ринку виявились готовими до нового формату. Відмова великих видавців від участі в ярмарку відповідно до запропонованих умов участі робить його неефективним і недоцільним для більшості учасників та відвідувачів. Тому організатори прийняли непросте рішення – у 2020 році скасувати Книжковий ярмарок”, – йдеться у повідомленні
Проте організатори повідомили, що літературний фестиваль, як і планувалося, відбудеться 16-20 вересня онлайн.
Також BookForum закликає видавців піклуватися не тільки про власні бізнес-інтереси, а й про функціонування всієї галузі та пропонують ініціювати круглий стіл, щоб обговорити моделі взаємодії й правила гри в період кризи. ⠀
- Раніше повідомлялося, що перший фестиваль ГогольFest цього року відбудеться в Херсоні.