Щорічний книжковий ярмарок "Форум видавців у Львові", який зазвичай проходить у вересні, скасували.

Про це повідомляють організатори BookForum.

“На жаль, не всі гравці ринку виявились готовими до нового формату. Відмова великих видавців від участі в ярмарку відповідно до запропонованих умов участі робить його неефективним і недоцільним для більшості учасників та відвідувачів. Тому організатори прийняли непросте рішення – у 2020 році скасувати Книжковий ярмарок”, – йдеться у повідомленні

Проте організатори повідомили, що літературний фестиваль, як і планувалося, відбудеться 16-20 вересня онлайн.

Також BookForum закликає видавців піклуватися не тільки про власні бізнес-інтереси, а й про функціонування всієї галузі та пропонують ініціювати круглий стіл, щоб обговорити моделі взаємодії й правила гри в період кризи. ⠀