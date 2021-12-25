Уряди шістнадцяти західних держав, у тому числі Франція, Німеччина, Велика Британія та Канада засудили дії найманців приватної військової "Вагнер" у Малі та звинуватили Росію в підтримці та покриванні "вагнерівців".

Про це повідомляє СNN.

Ці країни оприлюднили спільну заяву про те, що вони суворо засуджують дії найманців на території Малі.

Ця заява стала першим офіційним визнанням того, що на території африканської країни воюють найманці з російської приватної військової компанії.

Тут же йдеться про участь Росії у збройному конфлікті в Малі.

“Нам відомо про участь російського уряду в наданні підтримки та фінансуванні групи “Вагнер” у Малі, і ми закликаємо Росію повернутися до відповідальних та конструктивних дій у регіоні”, – йдеться в заяві.

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Раніше на цьому тижні дані відстеження польотів показали, що Ту-154 ВПС Росії летів до столиці Малі, Бамако, з Бенгазі в Лівії.

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Літак належав 223-му рейсу ВПС Росії. Міноборони РФ раніше підписало контракт із компанією Євгена Пригожина на використання транспортних літаків 223-го рейсу. Пригожин вважається рушійною силою групи “Вагнера” і настільки близький до Кремля, що його називають “кухарем” президента Володимира Путіна.

Вагнергейт

Як відомо, в серпні минулого року Юрій Бутусов одним з першим повідомив, що готувалася і була зірвана спецоперація із захоплення трьох десятків осіб з-поміж бойовиків ПВК “Вагнера”. ТСК мала заслухати Бутусова. Його запросила голова ТСК, нардепка від “Слуги народу” Мар’ян Безугла.

22 липня 2021 Шевченківський районний суд Києва зобов’язав Державне бюро розслідувань почати досудове розслідування щодо можливої держзради президента Володимира Зеленського та його оточення через зрив операції із затримання членів російських найманців із ПВК “Вагнер”. Утім ДБР проігнорувало ухвалу суду.

3 вересня 2021 активісти “Руху опору капітуляції” подали до Офісу Генерального прокурора заяву на бездіяльність слідчого ДБР — під відеозапис. Також було подано скаргу до Печерського райсуду. 16 вересня суд розглянув скаргу та зобов’язав Офіс генпрокурора внести відомості до ЄРДР і відкрити провадження щодо бездіяльності ДБР.

Проте парламентська ТСК відмовилася викликати голову Офісу президента Андрія Єрмака та президента Володимира Зеленського. Ще в червні “Європейська Солідарність” вимагала цього.

10 вересня голова парламентської ТСК щодо “вагнерівців” Безугла озвучила основні висновки комісії щодо проведення операції та обставин її провалу. Детальніше — в матеріалі “Україна не планувала примусову посадку літака з “вагнерівцями”, але намагалася витягти їх з Росії — ТСК”.

Між версіями розвитку подій, які викладає парламентська Тимчасова слідча комісія, та даними, отриманими журналістами-розслідувачами з Bellingcat є нестикування.

Зокрема, у ТСК повідомляли, що найманці довгий час не видавали себе, а коли це почало відбуватися, передбачувано, у справу втрутилися вже російські спецслужби. За словами Безуглої, ФСБ могли простежити частину заходів спецслужб та розвідки України щодо “вагнерівців” і запустити власну контроперацію. За інформацією ж Bellingcat, Росія не була обізнана щодо проведення Україною спеціального заходу.