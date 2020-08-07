Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook міністр інфраструктури Владислав Криклій.

За його словами, в цьому документі “враховані всі недоліки законодавства, через які за ринком пасажирських перевезень відсутній належний контроль”.

“Наразі в Україні працює багато служб таксі. За останніми підрахунками кількість людей, які здійснюють перевезення пасажирів на таксі, сягає 220 тисяч, що становить 1,1 % від економічно активного населення країни. При цьому, зауважу, левова частка перевізників надають послуги незаконно, оскільки не мають ліцензії або не зареєстровані як суб’єкти підприємницької діяльності. Їх кількість сягає 98 %”, – зазначив Криклій.

Він уточнив, що щорічний оборот ринку внутрішніх перевезень на таксі та легковими автомобілями на замовлення складає близько 40 млрд гривень на рік.

“За весь час існування служб таксі бюджет України недоотримував величезні кошти й продовжує відчувати дефіцит”, – наголосив міністр.

На думку Криклія, новий законопроєкт повинен виправити цю ситуацію і “вивести ринок пасажирських перевезень із тіні”.

Очільник Мінінфраструктури також перерахував ключові положення документа:

• Прості і прозорі правила виходу на ринок: скасування ліцензування для внутрішніх перевезень пасажирів на таксі та легковими автомобілями на замовлення. Заміна ліцензії на повідомлення про початок такої діяльності.

• Забезпечення безпеки руху та відповідальності перевізників перед пасажирами.

• Можливість ведення діяльності в сфері перевезень пасажирів на замовлення на основі патенту, який можна придбати терміном на один місяць або рік.

• Забезпечення надходжень податків і зборів від ведення такої діяльності (оцінюється в близько 800 млн гривень на рік);

• Серед вимог до перевізників – обов’язкове страхування від нещасних випадків на транспорті; обов’язкові медична довідка та сервісна книжка для автомобільного індивідуального перевізника.

• Буде створено реєстр автомобільних перевізників.

• “Укртрансбезпека” контролюватиме дотримання перевізниками законодавства.

• Водієм таксі не може бути особа, яка має не зняту або непогашену судимість за вчинення злочинів проти життя чи здоров’я особи, проти волі, честі та гідності, проти статевої свободи та статевої недоторканості, проти власності, а також злочинів, передбачених статтею 286 Кримінального кодексу Україна (“Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами”).

Наразі всі бажаючі можуть ознайомитися із законопроєктом, внести в нього зауваження і пропозиції. Зробити це можна на офіційному сайті міністерства.