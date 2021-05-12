Відмова від патентів на вакцини проти коронавірусу COVID-19 дозволить швидко отримувати технології і виготовляти препарати у будь-якій країні світу, де є відповідні фармацевтичні виробництва. В Україні такі є.

Про це в інтерв’ю виданню “Сьогодні” розповів заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

“Особисто я з оптимізмом ставлюся до інформації, яка звучить від світових асоціацій, про скасування патентів на вакцини, які використовуються проти COVID-19. Це дозволить швидко отримувати технології та виготовляти вакцину у будь-якій країні світу, де є фармацевтичні виробництва. У нас такі фармацевтичні виробництва є“, – зазначив Ляшко.

Головний санлікар уточнив, що фармацевтичні компанії в Україні здатні за шість днів налагодити виробництво COVID-вакцини у випадку скасування патентів і отримання технологій.

“Фармбізнес говорить про готовність через шість днів з моменту трансферу технології випустити препарат, який можна колоти українцям”, – повідомив Ляшко.

Він наголосив, що влада вже провела перемовини з деякими посольствами і чекає на “певні рішення щодо можливості трансферу технологій в Україну” (про які саме COVID-вакцини йдеться, Ляшко не уточнив).

Розглядають у МОЗ і можливості виробництва власної вакцини проти коронавірусу – “від пошуку технології до масштабування і серійного випуску”. Водночас Ляшко зазначив, що це тривалий процес, “оскільки клінічні дослідження будуть тривати довго”.

Він також запевнив, що попри те, що в Україні власного виробництва вакцин зараз немає, “українські фармацевтичні компанії готові досить швидко провести трансфер технологій, щоб випускати вакцину для боротьби з коронавірусною хворобою уже сьогодні, в цих умовах”.