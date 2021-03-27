Про це у коментарі #Буквам сказав юрист Назар Чорний.

“Тут пряме порушення норм статті 149-1 Конституції, яка встановлює підстави та порядок припинення повноважень судді КСУ, вихід за межі повноважень, наданих президенту статтею 106 Конституції, суперечить рішенню КСУ № 2-зп від 23 червня 1997 року”, – зазначив він.

Крім того, за його словами, указ фактично суперечить нормам частини 1 статті 58 Конституції України, які регулюють дію нормативно-правових актів у часі. Вказана норма Конституції України була предметом розгляду Конституційним Судом України, за результатами якого було винесене рішення № 1-рп/99 від 9 лютого 1999 року. КСУ встановив, що положення частини першої статті 58 Конституції України про те, що закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність особи.

Нагадаємо, указ про призначення Тупицького був підписаний колишнім президентом України Віктором Януковичем 14 травня 2013 року. Сьогодні Зеленський його скасував.

Відсторонення Тупицького

Як повідомлялося раніше, 24 грудня голова Конституційного Суду Олександр Тупицький отримав повістку про виклик до Офісу генпрокурора для вручення підозри. Він є підозрюваним у підкупі свідка, а також у свідомо неправдивих показаннях свідка.

29 грудня президент підписав указ про відсторонення Олександра Тупицького від посади судді Конституційного Суду строком на два місяці за клопотанням Офісу генпрокурора.

КСУ не визнав відсторонення Тупицького указом Зеленського і заявив, що президент порушив 8 статей Конституції. КСУ назвав указ “юридично нікчемним” і таким, що “не може підлягати виконанню”. Натомість в Офісі президента заявили, що нікчемною є заява КСУ.

5 січня Конституційний суд розглянув указ та закликав президента дотримуватися вимог Конституції.

Попри це 26 лютого президент Зеленський ще на місяць продовжив термін відсторонення Тупицького.