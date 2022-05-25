Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.
Як заявив заступник голови МЗС РФ Андрій Руденко, Москва неодноразово наголошувала, що розв’язання продовольчої кризи вимагає комплексних заходів, зокрема й скасування окремих антиросійських санкцій, які стосуються російського експорту та фінансових операцій.
“І для цього також потрібно, щоб Україна розмінувала всі порти, де стоять їхні кораблі. А Росія готова забезпечити необхідний гуманітарний коридор, що вона робить щоденно”, – додав Руденко.
Він також наголосив, що Росія постійно веде перемовини з ООН щодо цієї ситуації.
Окрім цього російський посадовець прокоментував ситуацію щодо можливого супроводу українських кораблів із зерном іноземними суднами. За словами Руденка, супровід українських суден Заходом лише “серйозно загострить ситуацію у Чорному морі”.
- Нагадаємо, за даними дипломатів, генсек ООН Антоніу Гутерреш проводить перемовини з Росією, Туреччиною та іншими державами, щоб відновити експорт продуктів з України на світові ринки та запобігти глобальному дефіциту продовольства. Одна із пропозицій Гутерреша – послабити санкції проти РФ, аби відновити експорт з України.
- Також військово-морська блокада Росією українських портів спровокує подальше зростання цін на багато продуктів. Через перешкоджання комерційному судноплавству вже підвищилася вартість зерна.
- Раніше Україна запропонувала створити Організацію країн-експортерів зерна. Про цілі “ОПЕК для зернових” розповів радник міністра аграрної політики та продовольства України Маркіян Дмитрасевич в ефірі національного марафону “UAразом”.