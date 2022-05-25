У Росії заявили, що готові випустити українські кораблі з продовольством із заблокованих портів. Однак спершу вимагають скасувати деякі антиросійські санкції та наголошують, що Україна сама повинна розмінувати свої акваторії.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Як заявив заступник голови МЗС РФ Андрій Руденко, Москва неодноразово наголошувала, що розв’язання продовольчої кризи вимагає комплексних заходів, зокрема й скасування окремих антиросійських санкцій, які стосуються російського експорту та фінансових операцій.

“І для цього також потрібно, щоб Україна розмінувала всі порти, де стоять їхні кораблі. А Росія готова забезпечити необхідний гуманітарний коридор, що вона робить щоденно”, – додав Руденко.

Він також наголосив, що Росія постійно веде перемовини з ООН щодо цієї ситуації.

Окрім цього російський посадовець прокоментував ситуацію щодо можливого супроводу українських кораблів із зерном іноземними суднами. За словами Руденка, супровід українських суден Заходом лише “серйозно загострить ситуацію у Чорному морі”.