Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Як заявив заступник голови МЗС РФ Андрій Руденко, Москва неодноразово наголошувала, що розв’язання продовольчої кризи вимагає комплексних заходів, зокрема й скасування окремих антиросійських санкцій, які стосуються російського експорту та фінансових операцій.

“І для цього також потрібно, щоб Україна розмінувала всі порти, де стоять їхні кораблі. А Росія готова забезпечити необхідний гуманітарний коридор, що вона робить щоденно”, – додав Руденко.

Він також наголосив, що Росія постійно веде перемовини з ООН щодо цієї ситуації.

Окрім цього російський посадовець прокоментував ситуацію щодо можливого супроводу українських кораблів із зерном іноземними суднами. За словами Руденка, супровід українських суден Заходом лише “серйозно загострить ситуацію у Чорному морі”.