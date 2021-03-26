Про це повідомляється на сайті НАЗК.

Протокол складено за ч. 1 ст. 172–7 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), що стосується неповідомлення про наявність реального конфлікту інтересів.

Зазначається, що 9 березня до КСУ надійшло звернення від Державного бюро розслідувань про вчинення Тупицьким “істотного дисциплінарного проступку, грубого та систематичного нехтування своїми обов’язками, що є несумісним зі статусом судді”.

Своєю чергою виконувач обов’язки голови КСУ Сергій Головатий розпорядився скликати спеціальне пленарне засідання для розгляду цього звернення ДБР членами постійної комісії з питань регламенту та етики КСУ.

Однак Тупицького це не влаштовувало. Попри відсторонення від посади голови КСУ, Тупицький незаконно видав розпорядження, яким скасував спеціальне пленарне засідання КСУ та переніс його на іншу дату. Маючи реальний конфлікт інтересів, Тупицький не повідомив про нього КСУ.