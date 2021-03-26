Про це повідомляється на сайті НАЗК.
Протокол складено за ч. 1 ст. 172–7 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), що стосується неповідомлення про наявність реального конфлікту інтересів.
Зазначається, що 9 березня до КСУ надійшло звернення від Державного бюро розслідувань про вчинення Тупицьким “істотного дисциплінарного проступку, грубого та систематичного нехтування своїми обов’язками, що є несумісним зі статусом судді”.
Своєю чергою виконувач обов’язки голови КСУ Сергій Головатий розпорядився скликати спеціальне пленарне засідання для розгляду цього звернення ДБР членами постійної комісії з питань регламенту та етики КСУ.
Однак Тупицького це не влаштовувало. Попри відсторонення від посади голови КСУ, Тупицький незаконно видав розпорядження, яким скасував спеціальне пленарне засідання КСУ та переніс його на іншу дату. Маючи реальний конфлікт інтересів, Тупицький не повідомив про нього КСУ.
- Після скандального рішення КСУ щодо скасування кримінальної відповідальності за неправдиве декларування та обмеження повноважень Нацагентства з питань запобігання корупції, президент спершу виступав за перезавантаження суду та відсторонення Тупицького від посади, а потім підписав незаконний указ про його усунення. Про таке відсторонення судді строком на два місяці клопотав Офіс генпрокурора.
- Нагадаємо, КСУ не визнав відсторонення Тупицького указом Зеленського і заявив, що президент порушив 8 статей Конституції. КСУ назвав указ “юридично нікчемним” і таким, що “не може підлягати виконанню”. Натомість в Офісі президента заявили, що нікчемною є заява КСУ.
- 5 січня Конституційний суд розглянув указ президента Володимира Зеленського про відсторонення голови КСУ Олександра Тупицького за поданням Офісу генерального прокурора та закликав президента дотримуватися вимог Конституції.
- Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков склав два адмінпротоколи на голову Конституційного Суду Олександра Тупицького через наявність у нього земельної ділянки в Криму.