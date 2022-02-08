В інтерв'ю українському політику та журналісту Володимиру Ар'єву колишній суддя Микола Чаус розповів про викладення з Молдови, наголосивши, що зазнав тиску та погроз життю задля надання потрібних свідчень.

Про це Микола Чаус повідомив в інтерв’ю Володимиру Ар’єву на YouTube.

На початку відео Ар’єв згадує викрадення Чауса, зазначивши, що в той час це ледь не посварило Україну і Молдову, а також додає, що наразі у нього в розпорядженні є свідчення екссудді, який розповів, що тоді з ним сталося у Молдові.

Вони поклали мене на підлогу пасажирського сидіння. Водночас одна людина сіла мені на голову. Коли я намагався вилізти з під нього, то мене били кулаками по спині, по нирках. Це продовжувалося хвилин 20, може 30. Потім, вже за містом, вони мене пересадили, в “пиріжок” темно-зеленого чи темно-синього кольору, схоже це була Peugeot”, – розповів Чаус.

Він сказав, що йому зробили укол, розв’язали руки й ноги. Колишній суддя починав звільнятися та намагався втекти, проте його знов били по голові. Пізніше, коли Чаус почав знов звільнятися, йому зробили ще один укол в праву ногу.

За словами Ар’єва, є всі підстави стверджувати, що це були українські спецслужби, а саме Головне управління розвідки Міністерства оборони України, яке очолив український військовик Кирило Буданов.

Вони вивозили суддю Чауса вибивати покази на особистих ворогів Зеленського”, – наголосив політик.

Екссуддя додав, що йому приносили запитання, надруковані на аркушах паперу, де під кожним зі ста запитань потрібно було поставити “так” чи “ні”.

Навпроти кожного питання стояв плюс чи мінус. Раз вони змінили питання, другий, а третій раз принесли без знаків. Сказали, що тепер без плюсів мінусів під відео зачитуватиму питання і казатиму “так”. Поки не напишу, що їхав з Києва на літаку й отримав особисто від Порошенка вказівки судити Курбана, живим не вийду”, – констатував Чаус.

Ар’єв додав, що наразі українські спецслужби працюють “не на безпеку держави, а на замовлення проти ворогів чи опонентів нинішнього президента”. Зокрема, проти Петра Порошенка.

Викрадення Чауса: перебіг подій

Микола Чаус — екссуддя Дніпровського райсуду Києва, відомий ухвалюванням рішення проти Автомайдану. Також підлягав люстрації, але люстрований не був.

9 серпня 2016 року детективи НАБУ спіймали Миколу Чауса на хабарі в 150 тисяч доларів. На місці передавання хабаря вилучили скляну банку, куди суддя сховав гроші. Суддю не затримали, оскільки згідно з Конституцією у нього був суддівський імунітет.

Пізніше вища рада правосуддя 28 листопада 2017 року звільнила Миколу Чауса з посади судді Дніпровського районного суду Києва. У жовтні того ж року Інтерпол оголосив Чауса в розшук.

3 квітня 2021 року адвокат Чауса Юліан Балан розповів, що його клієнта в Молдові викрала група невідомих озброєних чоловіків. Також було опубліковано відео, на якому, ймовірно, зафіксовано момент викрадення. Згодом ЗМІ Молдови з посиланням на Telegram-канал “Індекс”, наближений до молдавських соціалістів, заявили, що Чауса вивезли до України автівкою Toyota RAV 4, яка, як заявлено, належить посольству України.

Потім той самий канал повідомив, що нібито за кермом Toyota RAV 4 був військовий аташе посольства Сергій Сметанюк, мандат якого закінчується 9 квітня. Молдова попросила Україну зняти з нього дипломатичний імунітет.

Журналісти-розслідувачі інформували, що до викрадення Миколи Чауса причетні українці, котрі мають стосунок до Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Зокрема, українська агенція журналістських розслідувань “Слідство.Інфо” та спільнота молдовських журналістів-розслідувачів RISE Moldova оприлюднили докази причетності українських силовиків до викрадення Чауса. За даними журналістів, молдовська поліція перевіряє на причетність до викрадення екссудді до двох десятків українців. Серед цих фігурантів є щонайменше двоє людей, які мають відношення до Головного управління розвідки Міноборони (йдеться про українців Юрія Коваленка та Андрія Куценка).

Зазначалося, що українські розвідники, які викрали екссуддю Чауса, орендували авто з GPS-маячком.

Є версія, що метою операції з викрадення судді є спроба якимось чином встановити причетність до вивезення Чауса за кордон ексначальника ГУР Міноборони Василя Бурби, поки не вийшов фільм Bellingcat про зрив спецоперації із затримання “вагнерівців”. Раніше Бурба дав свідчення щодо операції з “вагнерівцями”, й тепер на Банковій шукають на нього компромат.