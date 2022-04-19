Російські загарбники готуються повністю знищити завод "Азовсталь", де окрім українських військових перебувають сотні мирних жителів. Про це свідчить чергова перехоплена Службою безпеки України розмова окупанта з рідними.

Відповідний запис опубліковано на сторінці СБУ у Facebook.

Один із російських окупантів розповів дружині про те, що Росія готує “тритонний сюрприз із неба” Маріуполю.

“Це буде капець просто … Сказали зрівняти все з землею”, – сказав окупант.

Він додав, що росіяни “б’ють, вибивають”, проте захопити місто повністю не можуть.

На запитання дружини, що буде з мирними мешканцями, загарбник із РФ заявив, що всі, хто хотів – виїхали з міста, а залишились “одні патріоти та дуже розумні”.

“Їздив там у нас один підполковник, то сказав, що фронтові літаки будуть чи прифронтові… Вони той завод луплять авіаударами, перевертають його з ніг на голову”, – додав російський окупант.

За його словами, всім вже набридло постійно стріляти, адже “один фіг, все буде знищено та розбито, нічого цілого не залишиться”.

Також окупант зауважив, що він зі своєю бригадою знаходиться за 4 км від заводу “Азовсталь” і сьогодні приклеїв на вікно щит.

“Пацани запитують, що я роблю, а я кажу, що, якщо бомба вибухне, то вікна вилетять із вибуховою хвилею. Ти собі уяви, який вибух буде. Приїжджав підполковник і казав, що ми відчуємо цей вибух”, – сказав загарбник.