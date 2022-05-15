Фронтмен гурту Kalush Orchestra Олег Псюк зі сцени “Євробачення” закликав світ надати допомогу тим, хто перебуває на “Азовсталі” у заблокованому росіянами Маріуполі. Він попросив допомогти Україні. Під час пресконференції після пісенного конкурсу він заявив, що озвучити цю трагедію нашої країни на сцені було значно важливішим, ніж подальша участь.

Цитує сказане під час пресконференції фронтменом гурту Олегом Псюком видання “Укрінформ“.

Музикант заявив, що багато хто не розуміє всього масштабу трагедії, яку зараз переживає Україна. Озвучити це було визначальним для цього.

“Люди не розуміють, яку велику біду переживає моя країна. І для мене сказати це було точно важливіше, ніж дискваліфікація. Якби втратив такий шанс, я б собі не пробачив. Я дуже сподіваюся, що хтось із 200 мільйонів, що побачили, зможе нам допомогти”, – заявив Олег Псюк.

Під час пресконференції він розповів детальніше іноземним журналістам про ситуацію в Маріуполі та на металургійному заводі “Азовсталь” – про те, що майже тисяча військових заблоковані російськими силами. Музикант попросив про допомогу.

“Їх оточили з усіх боків, і вони не можуть вийти з “Азовсталі”. Нам потрібна допомога. Ми просимо втрутитися якусь третю країну, щоб визволити їх. Як можна допомогти? Інформаційно. Треба всім говорити, писати про це, стукати до влади ваших країн. Тут багато преси, якщо кожен із вас про це напише, то це точно нам допоможе”, – наголосив Псюк.

Він подякував за перемогу та наголосив, що цей рік дуже важливий для України, і “будь-яка перемога дуже важлива”.

Своєю чергою, на Telegram-каналі “азовців” з Маріуполя з’явилася подяка гурту Kalush Orchestra за висвітлення проблеми на весь світ.