Джерело: DW

Виступаючи церковному з’їзді в місті Оснабрюк, Пісторіус засудив ідею “ненасильницького” опору як альтернативного способу боротьби українців з агресією РФ, яку під час дискусії висловив єпископський вікарій католицької Оснабрюкської єпархії Тео Пауль. Він вважає, що після початку повномасштабної агресії Москви “занадто багато осіб перейнялися логікою війни”, яка вже “завдала нам стільки зла в минулому”. Тож, на думку священнослужителя “є інші шляхи”.

Скажіть про це людям у Бучі, – відповів глава Міноборони ФРН. Я не можу говорити їм про ненасильницький опір, у мене на очі навертаються сльози люті”.

За словами міністра, припинення постачання озброєння Києву означало б швидкий кінець війни, “але це був би також і кінець для України”. Пісторіус підтримує ідею миру у перспективі, однак яким шляхом до нього прийти має вирішувати Україна.

Єпископ протестантської церкви в Ганновері Ральф Майстер, який виступав на цьому ж з’їзді, зазначив: його особистий досвід поїздки в Україну під час війни показує, що українцям потрібно допомогти “тією мірою, в якій це необхідно для самооборони”, і наразі не найкращий момент для закликів до примирення.

Зауважимо, Бюджетний комітет Бундестагу схвалив запит міністерства оборони Німеччини та міністерства внутрішніх справ про виділення додаткових 12 мільярдів євро на військову допомогу Україні.