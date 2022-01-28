Сьогодні під час спілкування з представниками ЗМІ Президент України Володимир Зеленський закликав іноземних лідерів до відвертості. Зокрема, відкрито сказати, що Україна ніколи не буде в НАТО. Він також зазначив, що його політику керування державою "плутають з іншим президентом".

Про це повідомляє UNN.

Нагадаємо, що прессекретарка Білого дому Джен Псакі, заявила, що США та НАТО не планують розміщувати війська в Україні. Натомість Сполучені Штати пообіцяли “суворі санкції” щодо РФ у разі вторгнення в Україну.

За словами Зеленського чи буде Україна в НАТО чи ні, державі все одно необхідно розвивати власну армію, адже “якщо ми не в НАТО, то ми захищаємо себе самі”.

Він також зазначив, що Україна прагне конкретики, аби на щось розраховувати.

Ми говоримо про безпекові гарантії. Коли ми говоримо про НАТО, ми повинні глибше говорити про це питання. Я знаю, що це питання дуже не подобається багатьом… деяким, скажімо так, членам НАТО. Але ми прагнемо конкретики. На щось потрібно розраховувати. Тому НАТО — це безпекові гарантії, це перше питання, а друге питання — це рівень нашої армії”, — зауважив Зеленський.

Також він заявив про потребу в негайних санкціях проти Росії.

Коли ти захищаєш себе сам, коли ти — сам на сам з дуже непростою державою, ти запитуєш: “Що таке „санкції після“? Для кого вони адресовані? Для чого вони? Вони стосуються України?” Вибачте, на жаль, ні. Я не розумію, що буде потім. Якщо потім буде повномасштабна війна… навіщо нам санкції потім. Тож мова про санкції точно не для нашої держави. Тож мова про стримання повномасштабної агресії в бік ЄС. Але це не можна робити за рахунок України”, — наголосив Президент України.

Він нагадав, що в Україні загинуло 15 тисяч людей. На його думку, санкції „після“ — це не чесно.

Ми не в НАТО? Ну то скажіть причини, чому ми не в НАТО. Скажіть відкрито — ми ніколи там не будемо. Я це до багатьох членів Альянсу. Хтось про це говорить… Хтось приїжджає, ми тиснемо руки, і хтось говорить „якби не ця держава, ми б обов’язково підтримали“. А хтось говорить інше. Коли всі підтримають, ми теж підтримаємо. А навіщо нам говорити про майбутнє? У нас ризики в нашому сучасному”, — зазначив Зеленський.

Він також згадав американський комедійний та драматичний фільм 2021 року “Не дивись вгору”, зазначивши, що Україна “дивиться вгору”.

Як повідомляє “Українська Правда”, журналіст британського телеканалу Sky News зазначив, що деякі люди підозрюють, що Зеленський применшує загрозу, щоб зберегти економіку України, і що американці все-таки мають рацію у тім, що може статися війна.

У відповідь Зеленський сказав, що його плутають “з іншим Президентом України”.