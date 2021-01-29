Хороша портретна фотографія - це поєднання мистецтва та науки. Фотограф повинен стежити за технічними нюансами та завоювати довіру об’єкта, якого фотографує. Звичайно, деяким професіоналам це під силу. Але, чи може робот це зробити?

Вчені з Єльського університету (США) довели, що все можливо, повідомляє Yale News.

Дослідниця Меринель Васкес та її дослідницька група створили робота, який може налаштовувати емоційну взаємодію між фотографом та об’єктом зйомки. Зокрема, робот може розслабити людину та налаштувати її на щирі емоції.

Робот-фотограф виконаний у ретро-футуристичному стилі. Також у нього є “очі” на сенсорному екрані, запрограмованому на взаємодію з людьми.

“Погляд – це те, що людей природно приваблює, і наш робот має очі, які допомагають донести свою увагу до користувачів”, – сказала вона.

Вчені кажуть, що основною функцією робота є привернення уваги людей, які знаходяться у постійному русі. Васкес розповіла, що має на меті встановити свій винахід у декількох людних місцях. Зокрема, один робот буде знаходитися у лабораторії Джона Клінгенштейна при Центрі інженерних інновацій та дизайну, інший – у коридорі між лабораторіями Becton та Dunham. У цих місцях збираються тисячі студентів та викладачів.

Кожен професіонал знає, що для якісного фото необхідно приділити увагу технічній стороні – фокусуванню, освітленню, розміщенню предмета. Але це лише половина роботи. Коли людина на фотографії виглядаэ похмурою або невиразною, усі деталі композиції не врятують. Васкес та її команда зосереджуються на особливій здатності робота-фотографа викликати мить радості та зафіксувати її на фотографії.

“Ми вдосконалюємо вміння робота отримати більше позитивної реакції від людей”, – зазначила дослідниця.

Довіра між фотографом та об’єктом зйомки найчастіше відбувається за допомогою гумору. Усмішка – це перший крок до взаємної довіри.

“Нас зацікавило те, як можна зробити робота з гарним почуттям гумору. Ми пробували різні види гумору, якими може користуватися робот-фотограф. Ми насправді не роздумуємо над тим, що можна вважати найкращим жартом, але звертаємо увагу на те, як ми можемо використовувати цей гумор, щоб викликати посмішку та зробити кращі фотографії”, – розповіла Васкес.

Робот-фотограф запрограмований на широкий спектр гумору. Зокрема, він може показувати GIF собаки, що висовує голову за вікном автомобіля, аудіозаписи дітей, які сміються, мем людини, яка робить селфі з цитатою “Якби понеділок мав обличчя … Він виглядав би так “. Якщо все це не спрацює, для цього існує класичний “Скажи cheese”.

Науковці кажуть, що їхній винахід важливий, адже вдалося прослідкувати взаємодію соціуму з технікою. Вони хочуть навчити робота-фотографа краще розпізнавати емоційні реакції людей для ефективнішої взаємодії.