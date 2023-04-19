У Цюріху (Швейцарія) на аукціоні було продано скелет тиранозавра на прізвисько "Трініті" за 5,4 млн доларів.

Про це повідомляє Swissinfo.

Інформацію стосовно покупця не розкрили, але заявили, що “скелет залишиться в Європі”. Його було зібрано з останків не одного, а трьох динозаврів. Усіх їх знайшли у різних місцях американських штатів Монтана та Вайомінг.

Скелет складається з 293 кісток. Для аукціону його було зібрано в єдину конструкцію, яка мала довжину в 11,6 м і заввишки 3,9 м.

В Європі було вперше виставлено на аукціоні скелет динозавра T Rex з роду м’ясоїдних тероподових динозаврів сімейства тиранозаврид. Цей вид блукав по Землі приблизно 65 або 67 млн років тому.