Про це повідомляє Swissinfo.
Інформацію стосовно покупця не розкрили, але заявили, що “скелет залишиться в Європі”. Його було зібрано з останків не одного, а трьох динозаврів. Усіх їх знайшли у різних місцях американських штатів Монтана та Вайомінг.
Скелет складається з 293 кісток. Для аукціону його було зібрано в єдину конструкцію, яка мала довжину в 11,6 м і заввишки 3,9 м.
В Європі було вперше виставлено на аукціоні скелет динозавра T Rex з роду м’ясоїдних тероподових динозаврів сімейства тиранозаврид. Цей вид блукав по Землі приблизно 65 або 67 млн років тому.
Багато кісток тиранозавра було вилучено із землі під час розкопок у період між 2008 та 2013 роками. Більша частина з них є “оригінальним кістковим матеріалом”, а череп “є особливо рідкісним, тому що він зберігся напрочуд добре”.
- Дослідники встановили ланку в еволюції крокодилів завдяки скелету, який виявили ще у 1963 році в Танзанії. Ці архозаври з’явилися приблизно 96 мільйонів років та, на диво, виявилися найближчими живими родичами птахів.
- Команда археологів зібрала дані про понад 1000 решток людських тіл, знайдених у болотах у 266 різних місцях.