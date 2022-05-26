Про це повідомляє “Радіо Свобода”.
Нещодавно управління СБУ в Запорізькій області повідомило про підозру чотирьом командирам зведеного підрозділу батальйонних тактичних груп національної гвардії РФ.
Згідно з інформацією правоохоронців, серед тих, хто наказував обстрілювати Енергодар та командував силовим захопленням АЕС – були четверо російських командирів. За версією слідчих СБУ у Запорізькій області, вони наказали підлеглим солдатам відкрити вогонь по Енергодару та атомній електростанції. Також вони брали участь у силовому захопленні споруд і об’єктів атомного підприємства та інфраструктури міста, використовуючи важку броньовану техніку.
Через російську атаку постраждали не лише технологічно важливі мережі та комунікації, але й люди. Зокрема загинули троє осіб, ще один чоловік отримав поранення.
Зараз цим російським офіцерам заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 (Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою) та ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).
Водночас як стверджують українські правоохоронці та “Енергоатом” керував силовими діями російських військових із захоплення ядерного об’єкта генерал-майор Олексій Домбровський. Раніше йому також повідомили про підозру.
- Минулого місяця о 6:41 та 6:46 ранку дві ворожі крилаті ракети пролетіли на низькій висоті над майданчиком Запорізької АЕС у напрямку Запоріжжя. Згодом у Запоріжжі зафіксували вибухи від влучання російських крилатих ракет.
- Нагадаємо, наразі радіаційний, протипожежний та екологічний стан на всіх промислових майданчиках атомних станцій і прилеглих до них територіях не змінювався й перебуває у межах норм. Однак Запорізька атомна електростанція залишається під контролем окупантів.
- Також російські окупаційні війська підірвали частину боєприпасів на майданчику Запорізької АЕС біля руїн учбово-тренувального центру та енергоблоку N1.
- Водночас в Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) заявили, що відключення Чорнобильської та Запорізької АЕС від електромереж можуть погіршити експлуатаційну радіаційну безпеку.