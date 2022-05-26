Журналістам "Схем" (Радіо Свобода) вдалося встановити, хто саме керував операцією із захоплення російськими окупаційними військами Запорізької АЕС, і в чиїх руках наразі перебуває доля та безпека найбільшого атомного об’єкта в Європи.

Про це повідомляє “Радіо Свобода”.

Нещодавно управління СБУ в Запорізькій області повідомило про підозру чотирьом командирам зведеного підрозділу батальйонних тактичних груп національної гвардії РФ.

Згідно з інформацією правоохоронців, серед тих, хто наказував обстрілювати Енергодар та командував силовим захопленням АЕС – були четверо російських командирів. За версією слідчих СБУ у Запорізькій області, вони наказали підлеглим солдатам відкрити вогонь по Енергодару та атомній електростанції. Також вони брали участь у силовому захопленні споруд і об’єктів атомного підприємства та інфраструктури міста, використовуючи важку броньовану техніку.

Через російську атаку постраждали не лише технологічно важливі мережі та комунікації, але й люди. Зокрема загинули троє осіб, ще один чоловік отримав поранення.

Зараз цим російським офіцерам заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 (Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою) та ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Водночас як стверджують українські правоохоронці та “Енергоатом” керував силовими діями російських військових із захоплення ядерного об’єкта генерал-майор Олексій Домбровський. Раніше йому також повідомили про підозру.

Як зазначають журналісти “Схем” всі офіцері працюють на федеральну службу військ національної гвардії РФ. Зокрема, це три полковники Олексій Решетнєв, Сергій Довгань і Юрій Лукачов, а також майор Мурадхан Ахмедханов.

Журналісти встановили, що раніше вони займалися охороною об’єктів підприємств держкорпорації “Росатом”, а також держпідприємств, які працюють на обороно-промисловий комплекс Росії. Крім того, брали участь у військових операціях російської армії як на території РФ, так і за кордоном.

45-річний полковник Олексій Решетнєв, за даними “Схем”, має позивний “122”. Він – командир полку з охорони важливих державних об’єктів Приволзького округу федеральної служби військ Росгвардії. У російських ЗМІ за 2021 рік Решетнєв згадується як командир військової частини 3424, що дислокується у Нижньогородський області. Зокрема, ця військова частина охороняла Федеральне казенне підприємство “Завод імені Я.М. Свердлова”, яке спеціалізується на виробництві вибухівки. Тоді, ще в званні підполковника, Решетнєв розповідав про “тісну та плідну співпрацю із керівництвом ФКП “Завод імені Я.М. Свердлова” останніми роками”.

50-річний полковник Сергій Довгань, за даними журналістів, має позивний “Звезда 09”. Відповідно до його декларації , опублікованої Центром “Трансперенси Интернешнл – Россия”, він – командир військової частини 3377 та обіймає посаду начальника відділу організації охорони важливих державних об’єктів Сибірського округу федеральної служби військ Росгвардії. Військова частина, якою керує Сергій Довгань, охороняє “Гірничо-хімічний комбінат” держкорпорації “Росатом” у Красноярському краї. За це до ювілею його військова частина отримала у подарунок нову автомобільну стоянку.

47-річний полковник Юрій Лукачов, за даними “Схем”, має позивний “Кулон”. Він командир військової частини 3642 – відомої, як 22-а окрема ордена Жукова бригада оперативного призначення військ Росгвардії або Калачівська оперативна бригада. Ця військова частина дислокується у Волгоградській області. На російському сайті “Армія сьогодні” мовиться , що військова частина, командиром якої є полковник Лукачов, брала активну участь у “вирішенні карабаського конфлікту, у гарячих точках у Вірменії, Північній Осетії, Кабардино-Балкарії, Дагестані, Інгушетії у першій та другій чеченських війнах”.