Колишній міністр освіти України Дмитро Табачник, якого підозрюють у державній зраді, з 2021 року є співзасновником компанії, зареєстрованої в окупованому Криму.

Джерело: “Схеми“.

За даними журналістів, з жовтня 2021 року Дмитро Табачник володіє часткою в 50% компанії ООО “Специализированный застройщик “Таврида-Центр”, що зареєстрована у Криму, місто Сімферополь. Основний напрям роботи — “діяльність замовника-забудовника, генерального підрядника”.

Крім того, партнером Табачника є місцевий забудовник та росіянин Володимир Аматуні. “Схеми” пишуть, що це вже друга фірма РФ, співзасновником якої є Табачник. До прикладу, з 2019 року він володіє часткою у компанії ООО “Лиэль-ФМ”.

Журналістам на запитання про його підтримку окупаційної влади та бізнес в Криму Табачник сказав: “До свидания”.

ДОВІДКА. У листопаді 2022 року колишньому міністру освіти часів експрезидента Віктора Януковича, відомому своїми проросійськими поглядами, Дмитру Табачнику Офіс генпрокурора України оголосив про підозру в державній зраді.

Табачник підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України – державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: надання іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, вчиненні в умовах воєнного стану.