У Міністерстві оборони України вважають, що РФ вдруге спробує захопити всю територію України, якщо матиме успіхи на сході та півдні нашої держави.

Про це сповістила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в етері телемарафону.

За її словами, на півдні та сході України наразі концентруються великі зусилля ворога, аби захопити ці території. Втім, для РФ це – лише “проміжні цілі”, оскільки головна – захоплення всієї України.

“Вперше вони (росіяни – Ред.) це робили 2014-го року. Південь має для ворога, як і схід, стратегічний інтерес, це зрозуміло. І на сьогодні це справді дуже складна ситуація, тут нічого приховувати”, – заявила Маляр.