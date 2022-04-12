Про це сповістила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в етері телемарафону.
За її словами, на півдні та сході України наразі концентруються великі зусилля ворога, аби захопити ці території. Втім, для РФ це – лише “проміжні цілі”, оскільки головна – захоплення всієї України.
“Вперше вони (росіяни – Ред.) це робили 2014-го року. Південь має для ворога, як і схід, стратегічний інтерес, це зрозуміло. І на сьогодні це справді дуже складна ситуація, тут нічого приховувати”, – заявила Маляр.
- Нагадаємо, заступниця міністра оборони Ганна Маляр сказала, що РФ не має чіткого стратегічного плану щодо подальшого наступу на Україну. Поки що вони накопичують техніку на кордоні з Сумською областю.
- За даними розвідки Великої Британії, до кінця квітня у східних регіонах України бойові дії лише загострюватимуться: Росія продовжить стягувати сили на територію Донеччини та Луганщини.