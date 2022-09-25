Мешканці Східної Африки, які борються з руйнівними наслідками чотирьох поспіль невдалих сезонів дощів, зіштовхуються з ймовірністю того, що наступні дощі також будуть короткими, що поглибить надзвичайний стан, який може перерости в голод у деяких регіонах протягом кількох тижнів.

Про це йдеться у матеріалі The Wall Street Journal.

Метеорологи видають похмурі попередження про п’ятий невтішний сезон дощів, який починається наступного місяця на більшій частині Східної Африки, і прогнозують суху погоду в наступному році. Тим часом гуманітарні організації констатують, що їм не вистачає фінансування, щоб зупинити голодування людей, оскільки місцеві неврожаї та загибель худоби посилюються високими світовими цінами на продовольство, які, попри деякі нещодавні падіння, залишаються приблизно на 8% вищими, ніж рік тому, через експортні обмеження в сусідніх країнах.

Минулого тижня Мережа систем раннього попередження голоду Агентства США з міжнародного розвитку спрогнозувала, що в деяких частинах південного Сомалі, де місцеві ціни на зернові в три рази перевищують звичайний рівень, населення голодуватиме з жовтня по грудень.

Формальна класифікація голоду означає, що на день двоє з кожних 10 000 жителів помирають від голоду і приблизно кожна третя дитина страждає від гострого недоїдання.

“З нинішнім рівнем ресурсів, які ми маємо, буде дивом побачити, як ми зможемо запобігти повномасштабному голоду до жовтня”, — зазначив гуманітарний координатор ООН у Сомалі Адам Абдельмула.

У вівторок Управління ООН з координації гуманітарних питань заявило, що йому потрібен додатковий 1 мільярд доларів — на додаток до попереднього звернення щодо 1,4 мільярда — для реагування на посуху в Східній Африці, включаючи термінову допомогу понад 7,1 мільйона сомалійців, що становить майже половина населення країни.

Того ж дня Дитячий фонд ООН заявив, що цього року в центрах харчування по всьому Сомалі вже померло близько 730 дітей, хоча реальна кількість смертей, ймовірно, буде набагато вищою, оскільки більшість помирає, навіть не потрапляючи в клініку, і їх не реєструють. Під час останнього голоду в Сомалі в 2011-12 роках близько половини з понад 250 000 людей, які померли, загинули до того, як голод було офіційно оголошено.

США, безсумнівно, найбільша країна-донор гуманітарної допомоги, надали Сомалі 706 мільйонів доларів США на допомогу у зв’язку з посухою минулого року. У липні адміністрація Байдена оголосила про додаткову допомогу в розмірі 1,2 мільярда доларів США на допомогу внаслідок посухи. Глобальний гуманітарний бюджет США становить 11 мільярдів доларів.

“На жаль, ми ще не бачили додаткових донорів, які б зробили подальші значні внески, і допомога не задовольнила потреби, що зростають”, — заявив минулого тижня радник США з національної безпеки Джейк Салліван.

Через Всесвітню продовольчу програму ООН РФ надала Сомалі 1000 метричних тонн пшениці та інших товарів. Китай повідомив ООН, що пожертвував 500 метричних тонн безпосередньо уряду Сомалі. Велика Британія та Європейський Союз також взяли на себе зобов’язання подолати наслідки посухи.

За даними Міжурядової організації у Східній Африці, включаючи Кенію, Ефіопію, Судан і Південний Судан, приблизно 50 мільйонів осіб зіштовхуються з гострою нестачею продовольства.

Минулого тижня команда Всесвітньої продовольчої програми відвідала округ Тана-Рівер у східній Кенії, її колона підняла хмари коричневого пилу, що вкривав крихкий придорожній чагарник.

Співробітники організації з надання допомоги оглянули водосховище Болту Абаруфа, велику глиняну западину, яку агентство фінансувало лише кілька років тому. Під час сильних дощів глибина водойми становить 15 футів і містить 13 мільйонів галонів води. Тепер вона стоїть порожня, а дно розбите на пазл зі шматочків глини.

Всесвітня метеорологічна організація, яка є частиною ООН, минулого тижня заявила, що зміна клімату непропорційно сильно б’є по Африці, яка відповідає лише за 2-3% світових викидів парникових газів. Деякі країни, наприклад Південний Судан, почергово страждають від посух і повеней. Низинним прибережним містам на Червоному морі та південно-західній частині Індійського океану загрожує підвищення рівня моря, що ставить під загрозу 116 мільйонів осіб.

Агентство підрахувало, що близько 250 мільйонів африканців уже не мають достатньої кількості води, а через нестачу води до 2030 року ця кількість становитиме 700 мільйонів.

Це “проблеми, які походять не з Африки”, — зазначив директор кенійської організації World Relief Еліас Камау.