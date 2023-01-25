Про це повідомляє CNN.
Цього тижня у Південній Кореї попередили про сильний сніг, оскільки температура в Сеулі впала до мінус 15 градусів, а в інших містах впала до рекордно низького рівня.
На туристичному острові Чеджу сувора погода призвела до скасування сотень рейсів, а пасажирські кораблі були змушені залишитися в порту через величезні хвилі
“Холодне повітря з Північного полюса досягло Південної Кореї напряму”, — сказав CNN представник Корейського метеорологічного управління Ву Джин Кю.
Влада Північної Кореї також попередила про екстремальні погодні умови. Очікується, що температура в деяких частинах Північної Кореї опуститься нижче мінус 30 градусів.
Водночас у Японії сотні внутрішніх рейсів скасували через сильний сніг та вітер, які погіршували видимість. Перевізники Japan Airlines та All Nippon Airways загалом скасували 229 рейсів.
Крім того, значне зниження температури в деяких частинах країни спрогнозували у метеорологічному управлінні Китаю.
Є Сан Ук, професор клімату в Університеті Ханьян у Сеулі, пояснив хвилю екстремального холоду на Корейському півострові арктичними вітрами з Сибіру, додавши, що більше снігу в Південній Кореї цього року сталося через танення арктичних крижаних шапок через потепління. клімат.
За словами Є Сан Ука, у міру погіршення кліматичних змін регіон зіткнеться з більш суворими холодами в майбутньому.
“Іншого [пояснення] немає. Зміна клімату справді поглиблюється, і серед світових вчених існує консенсус, що таке холодне явище погіршуватиметься в майбутньому”, — йдеться в повідомленні.
Кевін Тренберт з Національного центру атмосферних досліджень США (NCAR) погодився, що “екстремальні погодні явища є новою нормою”, додавши, що “можна очікувати, що екстремальні погодні умови будуть гіршими, ніж були раніше”.
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