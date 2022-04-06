російсько-українська війна

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«Схоже це найбільш постраждале місто Київської області» – Сюмар про ситуацію в Бородянці

Народна депутатка Вікторія Сюмар зазначила, що місто Бородянка Київської області зазнало нищівних наслідків тимчасової окупації російськими військами. За її словами, ситуація в місті катастрофічна та гірша, ніж у Бучі.

Середа, 6 квітня 2022, 23:33
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Про депутатка повідомила у Facebook.

“Коли мене питають куди доставляти вантажі, то кажу в Бородянку. Там треба ВСЕ…Тіла досі дістають з-під завалів. Завали – це просто все місто. От просто ВСЕ. Розстріляних цивільних знаходять або в канавах, або відразу за містом…”, – наголосила Сюмар.

Вона посилалась на свідчення місцевих обласних депутатів: Ярослава Москаленко та Георгія Цагареішвілі, котрі всі дні окупації забезпечували гуманітарні коридори з окупованого Вишгородського району та забезпечували батальйон СКІФ в Київській області.

Наразі у місті, котре пережило російську окупацію, почали розбирати завали та проводити розмінування території.

Раніше генеральна прокурорка України Ірина Венедиктова заявила, що на звільненій території Бородянки ситуація може виявитися ще гіршою.

Теги: Бородянка, Вікторія Сюмар, звільнені міста, Київська область, російсько-українська війна

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