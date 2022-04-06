«Схоже це найбільш постраждале місто Київської області» – Сюмар про ситуацію в Бородянці

Про депутатка повідомила у Facebook.
“Коли мене питають куди доставляти вантажі, то кажу в Бородянку. Там треба ВСЕ…Тіла досі дістають з-під завалів. Завали – це просто все місто. От просто ВСЕ. Розстріляних цивільних знаходять або в канавах, або відразу за містом…”, – наголосила Сюмар.
Вона посилалась на свідчення місцевих обласних депутатів: Ярослава Москаленко та Георгія Цагареішвілі, котрі всі дні окупації забезпечували гуманітарні коридори з окупованого Вишгородського району та забезпечували батальйон СКІФ в Київській області.
Наразі у місті, котре пережило російську окупацію, почали розбирати завали та проводити розмінування території.
Раніше генеральна прокурорка України Ірина Венедиктова заявила, що на звільненій території Бородянки ситуація може виявитися ще гіршою.
- Нагадаємо, жителі нещодавно звільненої Бучі (Київська область) розповіли про жахіття, пережите під час російської окупації. За свідченнями місцевих мешканців, загарбники катували людей, грабували та розстрілювали без жодної причини.
- Голова територіальної громади селища Бородянка (Київська область) Георгій Єрко розповів, як російські солдати окупували населений пункт та про вчинені ними воєнні злочини проти мирних жителів.
- Раніше повідомлялось, що у перші дні після звільнення Київської області від військ РФ, весь світ побачив результат російського нападу на Україну. Буча — одне з міст, що зазнало страждань від агресії РФ. Кореспондентові #Букв вдалося побувати на вулицях зруйнованого міста та на власні очі переконатися у жахливих наслідках вторгнення.