Апеляційний суд Амстердаму у справі про “скіфське золото” ухвалив рішення повернути експонати виставки “Крим. Золотий острів у Чорному морі” на територію суверенної держави Україна.

Про це повідомив Володимир Зеленський на своїй сторінці у Twitter.

Колекцію зі 565 музейних експонатів, яка також відома як “скіфське золото”, привезли на виставку “Крим. Золотий острів у Чорному морі”в археологічний музей Аллард Пірсон в Амстердамі на початку лютого 2014 року. Це сталося до того, як Росія незаконно анексувала півострів. Через анексію РФ Криму (яку Нідерланди не визнають) після завершення виставки виникло питання, кому повертати кримську колекцію. Україна вважає кримські скарби своєю культурною спадщиною.

Так, протягом восьми років Україна наполягала на тому, що всі експонати мають повернутися саме українській державі, яка поверне їх до музеїв у Криму після деокупації півострова і відновлення свого контролю над ним.

У вівторок, 26 жовтня, апеляційний суд Амстердаму оголосив рішення у справи щодо приналежності “скіфського золота” – колекції археологічних об’єктів. Так, експонати мають повернутись до України.

“Довгоочікувана перемога в суді Амстердама! «Скіфське золото» повернеться до України….Ми завжди повертаємо своє. Спочатку повернемо «скіфське золото», а потім і Крим”, – написав очільник держави.

У повідомленні суду, передає BBC, йдеться, що експонати музею походять із Криму і також можуть розглядатися як спадщина Криму, одна “вони є частиною культурної спадщини України”.

Однак, як зазначили в інформаційній агенції Укрінформ, чотири кримських музеї – Центральний музей Тавриди, Керченський історико-культурний заповідник, Бахчисарайський історико-культурний заповідник і Національний заповідник “Херсонес Таврійський” мають право звернутися до Верховного суду Гааги у Нідерландах, щоб оскаржити рішення Апеляційного суду в Амстердамі.

Очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба у коментарі, що опинився у розпорядженні #Букв привітав рішення суду Амстердама.

“Це велика перемога. Ми повернемо собі не просто музейні експонати, а частину нашого національного коду. Реліквії, які свідчать про тисячі років нашої історії. Я вітаю таке рішення апеляційного суду Амстердама”, – сказав Дмитро Кулеба.

Він додав, всі російські фейки, маніпуляції та спроби ввести суд в оману зазнали краху.

“МЗС України продовжує працювати в міжнародних судах і домагатися, аби Росія несла відповідальність за свої дії”, – наголошує – мінстр.