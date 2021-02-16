Власна ботоферма в соцмережах вже обійшлася Офісу президента у понад 30 тисяч доларів. Саме стільки коштів витратили тільки на рекламу в Facebook.

Про це йдеться в статті #Букв “Як ботоферми влади підтримують Зеленського та знищують його опонентів”.

Ботоферма налічує щонайменше 20 сторінок в Facebook (повний перелік тут) і понад 100 фейкових акаунтів (повний перелік у цій табличці).

Тільки на політичну рекламу зазначені сторінки витратили майже 30 тисяч доларів — 778 тисяч гривень (про це свідчать дані Бібліотеки реклами).

Зокрема, тільки на рекламу дописів про новорічний відпочинок Порошенка у січні власники сторінок витратили понад 1000 доларів. На рекламні атаки проти голови Верховної Ради Дмитра Разумкова тільки за лютий 2021 року витрачено від 1400 до 1800 доларів США. Однак витрати на рекламу — тільки верхівка айсберга.

“Додатково потрібно платити за піар-роботу на ОП з постійною критикою тих, хто впадав у неласку до президента в конкретний момент, і поширення цього контенту по всьому Facebook”, — йдеться в статті.

Джерела коштів, які витрачають на функціонування ботоферми, наразі невідомі.

Про те, проти кого працює президентська ботоферма — за посиланням.