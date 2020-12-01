Цього року новорічну ялинку в Україні в середньому можна буде придбати за 75 гривень.

Про це поінформували в Державному агентстві лісових ресурсів України.

Так, після 10 грудня в Україні розпочнуть роботу ялинкові базари при державних лісогосподарських підприємствах.

У 2020 році планується реалізувати в Україні понад 500 тисяч ялинок.

“Популярністю серед українців користуються: сосна звичайна, сосна палласа (кримська), ялина європейська (смерека), ялина біла (ялиця). Середня ціна на ялинки в цьому році — 75 грн”, – відзначається в повідомленні.

Судячи з оприлюдненої інфографіки, найменше ялинка коштуватиме в Харкові – 48 гривень, а найбільше в Івано-Франківську – 120 гривень. У Києві середня ціна ялинки становитиме 106 гривень.

В агентстві уточнили, що дерева для свята вирощують на спеціальних плантаціях або зрізають під час розчищення просік, смуг відводення ліній електропередачі.