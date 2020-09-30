Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
“У нас одним із пріоритетів є надання медичної допомоги в повному обсязі при пологах”, – сказав він.
Пологи будуть коштувати від 35 972 до 194 489 грн. Все буде залежати від складності перебігу. Ці гроші держава буде платити лікарням.
Міністр додав, що важливим є надання медичної допомоги новонародженим у складних неонатальних випадках.
“Це коли дитина народжується з малою вагою і потрібно її рятувати. Більш того, досить дорогі ліки, яких потребує ця дитина. І ми це теж прорахували”, – зазначив Максим Степанов.
Голова МОЗ підкреслив, що розраховують на 270 тис. пологів на рік.
- Верховна Рада України ухвалила 30 вересня в другому читанні і в цілому законопроєкт, яким пропонується залишити “пакунок малюка” в натуральному вигляді (замість його монетизації).