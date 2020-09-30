Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) ініціює збільшення у 2021 році базової ставки тарифного пакету надання медичної допомоги при пологах. Також планується введення додаткових коефіцієнтів залежно від складності пологів.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

“У нас одним із пріоритетів є надання медичної допомоги в повному обсязі при пологах”, – сказав він.

Пологи будуть коштувати від 35 972 до 194 489 грн. Все буде залежати від складності перебігу. Ці гроші держава буде платити лікарням.

Міністр додав, що важливим є надання медичної допомоги новонародженим у складних неонатальних випадках.

“Це коли дитина народжується з малою вагою і потрібно її рятувати. Більш того, досить дорогі ліки, яких потребує ця дитина. І ми це теж прорахували”, – зазначив Максим Степанов.

Голова МОЗ підкреслив, що розраховують на 270 тис. пологів на рік.